Mega Man 12: Capcom möchte vorsichtig sein

Kein Mega Man 12 in Sicht!

Capcom hat bekannt gegeben, dass man sich für das nächste Mega Man Titel Zeit lassen will. Bei dem Gespräch mit dem Aktionären war von “Vorsicht” die Rede was einen neuen Titel betrifft.

Nur die Hauptreiche scheint betroffen

Natürlich sind HD-Wiederveröffentlichungen und Mobile-Titel, wie Mega Man Battle Network Legacy Collection und Mega Man X Dive Offline nicht betroffen. Es geht hier um einen komplett neuen Mega Man Titel, der Mega Man Reihe. Der letzte Mega Man Titel dieser Primzahlreihe war Mega Man 11 im Jahr 2018 und davor kam Mega Man 10 im Jahr 2010. Der Wahrscheinlichkeit nach sollte dann Teil 12 im Jahr 2026 erscheinen. Aber wir wollen jetzt nicht alles schwarz anmalen.

Es wird dauern

Es scheint als ob es noch eine Weile dauern wird bis ein neuer Mega Man Titel erscheint en wird. Erst kürzlich wurde Capcom gefragt, wie es mit der Zukunft des Franchise aussehen würde. Schließlich verkaufe sich die Battle Network Legacy Collection mit über einer Million verkaufter Einheiten blenden. Daraufhin meinte Capcom, dass es sich bei Mega Man um ein historische Reihe der Firma handelt, welche von Fans geliebt wird. Deshalb will man Vorsicht walten lassen, was die Entwicklung der Serie betrifft. Man will die Herangehensweise der Produktion von neuen Titeln auf mehreren Faktoren abhängig machen. Also von einem soliden Konzept, Ideen, Gameplay und so weiter.

Mega Man 12

Es scheint also, dass Capcom sehr wohl ein neues Mega Man auf dem Schirm hat. Allerdings hört man heraus, dass es noch nicht viel darüber zu sagen gibt. Vermutlich hat die Arbeit daran noch gar nicht begonnen, wenn man bedenkt, dass immer noch von Konzept und Game Play gesprochen wird. Zudem scheint man sich bei Mega Man 12 über Veränderungen zu den vorhergegangen Teilen zu machen. Andererseits kann es auch sein, dass man einfach noch nichts verraten will und die Welt unerwartet mit einem neuen Titel überraschen wird.

Quelle: tweaktown.com