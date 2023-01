Meet Your Maker: Open Beta startet am 6. Februar

Behaviour Interactive, das Studio hinter "Dead by Daylight", starten ihre neues Spiel "Meet Your Maker". Dazu gibt es den passenden Trailer.

Meet Your Maker - (C) Behaviour

Build. Raid. Upgrade. Im Rahmen des Steam Next Fest kündigte der Dead by Daylight-Entwickler seine neue IP Meet Your Maker an. Gleich dazu passend gibt es eine Open Beta und einen Trailer.

Was ist Meet Your Maker? Ein First-Person-Bau- und Raid-Game, dass am 4. April 2023 für Steam, PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One erscheinen wird. Es ist ein postapokalyptisches Aufbau- und Strategiespiel aus der Egoperspektive, bei dem jeder Level von Spielern entworfen wird. Wechsel zwischen den Rollen, während hinterhältige, labyrinthartige Außenposten voller Fallen und Wachen auf dich warten. Bereite dich auf methodische, rasante Kämpfe vor, in denen du die Kreationen anderer Spieler überfällst.

Alles zur Open Beta

Wann startet die Open Beta? Diese beginnt am 6. Februar 2023 um 15:00 Uhr (MEZ) und endet am 13. Februar 2023 um 05:59 Uhr (MEZ).

Wo kann man sich für die Open Beta anmelden? Unter www.meetyourmakergame.com kannst du dich registrieren.

Features von Meet Your Maker

Neue Sozial- und Fortschrittssysteme: Systeme zum Teilen von Außenposten und zum Connecten von Spielern

Champion-Außenposten: Ein kuratiertes System, das Außenposten vorstellt, die sich in der Community besonders bewährt haben

Sozialer Raid: Das Menü für den sozialen Raid ermöglicht es, nach Außenposten zu suchen und zu plündern, die den Status “sozial aktiv” haben

Rangliste: Spieler*innen verdienen Ranglistenpunkte durch das Plündern von Außenposten und das Aktivieren von Außenposten auf der Weltkarte

Neue Bau-Funktionen: Fokus auf Verbesserungen, um Außenposten effizienter zu bauen

Drag and Drop: Beim Bauen können schnell mehrere Blöcke desselben Typs auf einmal platziert werden

Fallenbereich-Vorschau: Beim Bauen kann eine Vorschau angezeigt werden, die die Reichweite der Fallen und deren Wirkungsbereich zeigt

Alles löschen: Beim Bauen können Blöcke und andere Elemente auf einmal gelöscht werden

Verbesserungen bei den folgenden Funktionen:

Replay-System

Burial sites Store

Matchmaking

Tutorial

Benutzeroberfläche

Der Trailer ist auf YouTube zu finden. Aufgrund einer Altersbeschränkung wegen Blut und Gewalt können wir ihn leider nicht einbinden.

Meet Your Maker erscheint für Steam, PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One am 4. April 2023.