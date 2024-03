Max Payne Remakes kosten Remedy 55 Millionen US-Dollar

Remedy Entertainment hat bekannt gegeben, dass die Max Payne Remakes ein ähnliches Budget wie Alan Wake 2 haben. Der finnische Entwickler hatte die Remakes von Max Payne 1 und 2 ursprünglich im April 2022 angekündigt und gab nun einen Einblick in das mit Spannung erwartete Projekt zusammen mit einem neuen Status-Update über den Fortschritt des Projekts. Die Titel befanden sich damals noch in der Konzeptphase. Die Konzeptphase begann, sobald Rockstar, der Eigentümer der IP, der Finanzierung der Entwicklung zugestimmt hatte.

Remedy hat die kommenden Neuauflagen von Anfang an als AAA-Initiative beschrieben. Das Studio hat jetzt einige neue Einblicke in die genaue Höhe des von Rockstar genehmigten Budgets geteilt. Im Rahmen des jüngsten Finanzberichts von Remedy für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2023 wurde bekannt gegeben, dass die Max Payne Remakes mit einem ähnlichen Entwicklungsbudget wie Alan Wake 2 ausgestattet wurden.

Analysten schätzen, dass die Entwicklung von Alan Wake 2 insgesamt etwa 75 Millionen US-Dollar gekostet hat. Darin sind auch Marketingkosten in Höhe von etwa 21,5 Millionen Dollar enthalten. Der jüngste Finanzbericht von Remedy Entertainment deutet darauf hin, dass Rockstar etwa 55 Millionen Dollar für die Entwicklung des Max Payne Remakes bereitgestellt hat.

Max Payne Remakes werden rund 55 Millionen Dollar kosten

Obwohl ein Triple-A Release dieser Art zweifellos ein beträchtliches Marketing-Budget erfordert, hat Remedys Vergleich von Alan Wake 2 dies wahrscheinlich nicht berücksichtigt. Rockstar Games wird die Remakes veröffentlichen, was bedeutet, dass der GTA-Macher alle damit verbundenen Marketingkosten direkt übernehmen wird. Diese sind somit nicht Teil des von Remedy angegebenen Projektbudgets. Das Studio hatte bestätigt, dass die beiden Neuinterpretationen als ein einziges Spiel veröffentlicht werden. Viele Fans hofften, dass die Max Payne Remakes ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten würden.

Remedys jüngster Ergebnisbericht enthält auch ein Update zum Status der Max Payne Remakes. Das finnische Studio gab bekannt, dass sein Team im Jahr 2023 beträchtliche Fortschritte bei den kommenden Spielen gemacht hat. Es wird erwartet, dass sie zusammen mit Condor und Control 2 in der ersten Hälfte des Jahres 2024 in die nächsten Entwicklungsstadien eintreten werden. Remedy gab im Oktober bekannt, dass die Vorproduktion der Max Payne Remakes begonnen hat. Das jüngste Update deutet darauf hin, dass die Spiele spätestens im Frühsommer 2024 in die aktive Entwicklung gehen werden. Basierend auf den bisherigen Entwicklungsprognosen des Studios ist ein Release Ende 2026 oder Anfang 2027 wahrscheinlich, sofern es zu keinen größeren Verzögerungen kommt.

Worum geht es in der Reihe?

Max Payne ist ein Third-Person-Shooter-Computerspiel, das von dem finnischen Spieleentwickler Remedy Entertainment entwickelt wurde. Die Handlung dreht sich um den gleichnamigen tragischen Helden, einen Polizisten auf einem Rachefeldzug, und ist stark von Film-Noir-Elementen geprägt. Das Spiel wurde erstmals am 23. Juli 2001 veröffentlicht und hat seitdem zwei Fortsetzungen und eine Verfilmung im Jahr 2008 erhalten. Es ist bekannt für seine düstere Atmosphäre und die Einführung der “Bullet Time” – eine Spielmechanik, die es dem Spieler ermöglicht, die Zeit zu verlangsamen, um Schießereien zu choreografieren.