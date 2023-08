6 Wünsche für ein Max Payne Remake, die uns begeistern würden!

Was erwarten wir uns von den Remakes der Max Payne-Spiele?

Eine der überraschenden und aufregenderen Ankündigungen des Jahres 2022 war, dass Rockstar und Remedy eine Partnerschaft eingegangen sind, damit das finnische Spielentwicklungsstudio seine klassischen Spiele, Max Payne 1 & 2, für Next-Gen-Konsolen neu auflegt. Max Payne und May Payne 2: The Fall of Max Payne befinden sich für Windows PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S in Entwicklung.

Angesichts der Tatsache, dass Remedy bereits mit einem Gerücht über ein Mehrspieler-Spiel im Control-Universum beschäftigt ist, zusammen mit dem mit Spannung erwarteten Alan Wake 2, könnte es so aussehen, als ob sie sich mit einem Projekt wie der Neuauflage von Max Payne 1 & 2 zu viel aufgebürdet hätten. Aber wenn irgendein Studio das Potenzial hat, es hinzubekommen, dann ist es Remedy!

Fakten zu Max Payne:

Entwickler: Remedy Entertainment (PC-Version)

Rockstar Toronto (PS2-Version)

Rockstar Vienna (Xbox-Version) Publisher: Rockstar Games PAL-Release: Windows: 27. Juli 2001

PS2: 11. Januar 2022

Xbox: 14. März 2002

Steam: 4. Januar 2008 Genre: Third-Person-Shooter Spielmodus: Einzelspieler

Das gesagt, die Neuauflage eines Klassikers wie der ersten beiden Max Payne-Spiele birgt das Potenzial für Veränderungen und Anpassungen an der etablierten Formel. Einige davon könnten gut sein, aber es besteht auch die Möglichkeit, dass sie es nicht sind. Vor diesem Hintergrund haben wir eine Liste von Features zusammengestellt, die wir gerne in den Max Payne 1 & 2 Remake sehen würden – oder auch nicht.

1. Das Gameplay der Remake sollte ähnlich wie in Max Payne 3 sein

Während die Geschichte und die allgemeinen Charakterveränderungen für den Hauptcharakter vielleicht manche Leute von Max Payne 3 abgeschreckt haben mögen, ist doch etwas, worüber die meisten Menschen sich einig sind, dass das Gameplay auch 10 Jahre nach Veröffentlichung immer noch brillant ist. Die Bullet Time allein ist zeitlos, wie das kommende El Paso, Elsewhere zeigt, dass dieses klassische Gameplay-Gefühl emulieren versucht. Die Remake Pläne von Max Payne 1 & 2 könnten durchaus von Max Payne 3’s allgemeinem Gameplay profitieren.

Das Deckungssystem in Max Payne 3 verlieh den Kämpfen eine zusätzliche strategische Komponente, besonders wenn zu viele Kugeln auf einen zuflogen, während die “Euphoria-Physik-Engine” jedem Charakter während des Kampfes echtes Gewicht verlieh. Es waren mehr als nur einfache Ragdoll-Animationen, da man gezielt auf Gliedmaßen schießen konnte, um realistische Reaktionen auszulösen. Zum Beispiel konnte ein Schuss ins Bein jemanden die Treppe hinunterstürzen lassen, was man in Zeitlupe genießen konnte, während man Schurken im Sprung erschoss.

Es muss keine komplette Überarbeitung sein. Das System mit maximal drei Waffen könnte entfernt werden, ebenso wie die übertriebenen stilistischen Entscheidungen, die Max Payne 3 getroffen hat. Dennoch gibt es einen soliden Kern in der Spiel-Engine, der es verdient, erneut erkundet zu werden. Ich bin ein einfacher Mann: Zeitlupenkopfschüsse während man an einer Seilrutsche hängt, sind alles, was ich brauche.

Außerdem, klassische Max Payne-Comic-Panels – bitte! Es müssen nicht alle Zwischensequenzen sein, aber lasst uns die Nostalgie erleben.