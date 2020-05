Mafia 4: Es tut sich etwas! Der Twitter-Account lebt wieder

Mafia 3 - Screenshot

Kalifornien – Der Sommer rückt näher und damit eine Saison mit großen Ankündigungen von Videospielen. 2020 wird trotz der anhaltenden Covid-19-Pandemie ein größeres Jahr als die meisten anderen. Die nächste Generation von Konsolen, die PS5 und die Xbox Series X, kommen zu Weihnachten 2020 an. Teaser für neue Spiele werden bereits online geteilt, heute ist das nicht anders. Am Sonntag wurde ausgerechnet ein neues Mafia-Projekt “wiederbelebt”. Zumindest der Twitter-Account. Kommt Mafia 4 von Hangar 13?

Mafia fehlt seit 2016, als Mafia 3 eingeführt wurde. Es wäre das einzige Spiel dieser Generation. Jetzt könnte die Spielemarke in irgendeiner Form zurück sein, da der offizielle Mafia-Twitter-Account wieder aktiv geworden ist. Ein einzelner Tweet wurde am Sonntagmorgen mit einem einzigen Wort veröffentlicht. “Familie” ist der einzige Tweet, der jetzt oben im Feed des Kontos angeheftet ist. Der vorletzte Tweet stammt vom 24. August 2018 und besagte, dass Mafia 3 nun kostenlos für PlayStation Plus ist.

Mafia 4 oder Mafia 2 Remastered?

Dies ist der erste Beitrag, der seit August 2018 auf dem offiziellen Mafia-Twitter-Konto veröffentlicht wurde. Immerhin war das Konto bisher inaktiv. Dies bedeutet auch, dass der Bericht, der wieder zum Leben erweckt wird, etwas Großes bedeutet. Irgendetwas kommt auf uns zu. Bei Hangar 13 in Kalifornien scheint man die “Werbetrommel” langsam wieder zu rühren.

Family. — Mafia Game (@mafiagame) May 10, 2020

Was fangen wir mit diesen 6 Buchstaben an? Derzeit gibt es keine großen Hinweise auf eine Spielankündigung. Vielleicht erscheint auch “nur” Mafia 3 in Kürze für den Xbox Game Pass. Wie wir Anfang diesen Monats berichtet haben gibt es Rating Board-Einträge von Mafia 2 und 3 Definitive Editions. Die Neuauflagen könnten quasi ein Mafia 4 vorbereiten, dass bei Hanger 13 in Kalifornien in Entwicklung ist. Das Studio wurde 2014 gegründet, 2016 brachte man Mafia 3 auf den Markt und seitdem ist es still.

Derzeit gibt es keine offizielle Ankündigung, dass ein neues Mafia-Projekt in Arbeit ist. Die zunehmenden Beweise dafür, dass die Mafia entweder über Remaster oder ein neues Spiel zurückkommt, werden jedoch zunehmend überzeugender. Mafia-Fans sollten auf jeden Fall den offiziellen Twitter-Account der Serie im Auge behalten.