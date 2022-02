Lizenzen von “Der Herr der Ringe” und “Der Hobbit” werden voraussichtlich für $2 Milliarden verkauft!

Der Herr der Ringe-Lizenz wird wohl für eine große Summe den Besitzer wechseln. - Bildquelle: Pixabay

Saul Zaentz Co., der derzeitige Inhaber der legalen Rechte zur Nutzung von JRR Tolkiens Werken “Der Herr der Ringe” und “Der Hobbit” für Filme, Videospiele, Live-Events, Parks und Merchandising, hat entschieden, dass es an der Zeit ist zu verkaufen. Und die Summe die dahinter steht, kann sich sehen lassen: Voraussichtlich wird der Verkauf 2.000.000.000 US-Dollar einbringen. Eine gewaltige Summe, hinter einem gewaltigen Franchise.

Wie Variety Fair berichtet, hat die Saul Zaentz Co. die ACF Investment Bank beauftragt, den Verkaufsprozess durchzuführen. Bei Zaentz erwartet man damit rund 2 Milliarden US-Dollar zu verdiene, wobei Amazon der Käufer sein wird. Immerhin hat man derzeit die teuerste Serie aller Zeiten in Arbeit: “Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht”. Damit könnte Amazon auf allen Ebenen das Franchise vermarkten, was es sehr wahrscheinlich auch machen wird.

“Der Herr der Ringe”: Was ist mit Warner Bros. bzw. New Line Cinema?

Warner Bros. und New Line Cinema, die sich für bisher sechs Spielfilme auszeichneten, allen voran der “Der Herr der Ringe”-Trilogie, haben die Medienrechte verloren. Sobald Zaentz die gesetzlichen Rechte wiedererlangt hatte, entschied man, dass es an der Zeit sei, sich ein paar Milliarden Dollar auszahlen zu lassen.

In der Vergangenheit gab es viele rechtliche Kontroversen zu den Werken von JRR Tolkien, wie Variety Fair feststellte. So haben Saul Zaentz Co. und der Tolkien-Nachlass Warner Bros. wegen den hohen Gewinnen aus den Filmtrilogien zu “Der Herr der Ringe” und “Der Hobbit” verklagt. Amazon konnte nur wegen einer Lücke die Serie “Die Ringe der Macht” produzieren, die es Zaentz ermöglichte, die Rechte an einer TV-Serie mit mehr als acht Folgen zu behalten.

Was passiert nach dem Verkauf der Rechte?

Ob der Verkauf an Amazon tatsächlich stattfinden wir und ob der Verkauf die Angelegenheit mit Warner Bros. klären wird, ist ungewiss. Es könnten durchaus auch noch weitere Klagen dadurch entstehen. So sicher scheint sich dabei niemand zu sein.

Zumindest bekommen Tolkien-Fans die Prime Video-Serie ab September 2022, zu der vor Kurzem erste Bilder veröffentlicht worden sind. Für mehr wird es die nächste Zeit wohl nicht reichen, wenn es solche drastische Lizenz-Themen gibt.