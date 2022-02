Amazon gibt erste Einblicke zu “Herr der Ringe: Die Ringe der Macht”

Amazon zeigt die ersten Bilder zu der kommenden Fantasy-Serie “Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht”. Diese wird am 2. September 2022 erstmals auf Prime Video Premiere feiern. Wie wir erwartet haben sieht die Serie sehr hochwertig aus, wie die ersten Standbilder zeigen.

Vanity Fair zeigt erstmals mehrere Bilder zur Serie, die einige Hauptfiguren der Show sowie ihre faszinierenden Kostüme zeigt. Natürlich vor einer hervorragenden “Der Herr der Ringe”-Kulisse. Weitere Bilder geben uns Einblicke, hinter die Kulissen der Produktion sowie von der unverwechselbar schönen Landschaft Neuseelands. Die kommende Serie von Amazon basiert stark auf den ikonischen Werken von JRR Tolkien und folgt keinem bestimmten Roman, sondern taucht tief in die umfangreiche Hintergrundgeschichte ein, die er für die Welt des Herrn der Ringe geschaffen hat. Das zweite Zeitalter kann beginnen.

“Die Ringe der Macht” wird ein 5-Staffel-langes Fantasy-Drama, dass Tausende Jahre vor den Ereignissen von “Der Hobbit” und “Der Herr der Ringe”-Filmtrilogie spielt. Das heißt auch, dass wir nur einige wenige bekannte Gesichter wiedersehen werden. Die ersten Bilder zeigen unter anderem Galadriel, gespielt von Morfydd Clark, und Elrond, gespielt von Robert Aramayo.

First look at Amazon's Lord Of The Rings: The Rings Of Powerhttps://t.co/VPxHIIP9Ye pic.twitter.com/IvkwaHEITp

— Nibel (@Nibellion) February 10, 2022