DailyGame - Gaming News - Playstation - Sony schenkt PS5-Besitzern über 100 TV-Sender in den USA, einen Haken gibt es aber
3 Min. lesen
PS5 wird zur TV-Box?!

Sony schenkt PS5-Besitzern über 100 TV-Sender in den USA, einen Haken gibt es aber

Live TV on PS5 bringt Filme, Serien, Anime, Sport und Nachrichten kostenlos auf die Konsole. In Österreich startet der Dienst vorerst nicht.

i Sony schenkt PS5-Besitzern über 100 TV-Sender in den USA, einen Haken gibt es aber
Artikel von Markus Bauer +
DailyGame bei Google merken

Werbung

Oh, damit konnte schon die Xbox One punkten… Sony erweitert die PlayStation 5 um eine Funktion, die mit Gaming eigentlich nur noch am Rande zu tun hat. Mit Live TV on PS5 bekommen Besitzer in der Konsole in den USA Zugriff auf mehr als 100 kostenlose TV-Kanäle sowie zusätzliche On-Demand-Inhalte.

Ein eigenes kostenpflichtiges Abo brauchst du dafür nicht. Auch PlayStation Plus ist keine Voraussetzung. Finanziert wird das Angebot stattdessen durch Werbung, ähnlich wie bei anderen sogenannten FAST-Diensten. Sony hat den neuen Dienst über den offiziellen PlayStation Blog vorgestellt.

USA: Mehr als 100 kostenlose Sender direkt auf der PS5

Die Auswahl beschränkt sich dabei keineswegs auf Gaming. Sony verspricht Filme, Serien, Anime, Sport, Nachrichten, Wetter, Podcasts und spezielle Creator-Kanäle. Unter anderem gibt es eigene Angebote rund um The Walking Dead, Community, Hell’s Kitchen, The Shield, Unsolved Mysteries und Fear Factor. Anime-Fans bekommen ebenfalls einiges geboten. Zum Angebot zählen Inhalte rund um Naruto, Sailor Moon, Hunter x Hunter und Death Note.

Beim Sport sind unter anderem UFC, NASCAR, FOX Sports und NBC Sports Now vertreten. Dazu kommen Nachrichtenangebote wie NBC News Now, Fox Weather und LiveNOW from FOX.

Auch kostenlose Filme gehören zum Programm. Sony bündelt diese teilweise auf thematischen Kanälen für Action, Horror und Science-Fiction. Der entscheidende Punkt: Für all das ist kein zusätzliches Streaming-Abo notwendig.

Du musst nicht einmal eine zusätzliche App installieren

Sony integriert Live TV direkt in die Benutzeroberfläche der PlayStation 5. Wenn der Dienst vielleicht auch einmal bei uns verfügbar ist, findest du ihn unter dem Bereich „Medien“ auf dem PS5-Startbildschirm. Dort erscheint das neue Live-TV-Symbol. Anschließend musst du dich lediglich mit deinem PlayStation-Konto anmelden. Laut der offiziellen PlayStation-Seite wird zusätzlich ein Sony Pictures CORE-Konto erstellt beziehungsweise ein bereits vorhandenes Konto verknüpft. Ein Download ist nicht notwendig.

Ganz ohne Gegenleistung bekommt man die Unterhaltung in den USA allerdings nicht. Live TV on PS5 enthält Werbeunterbrechungen. Genau dadurch kann Sony den Dienst kostenlos anbieten.

Und wann kommt Live TV auf die PS5 in Österreich und Deutschland?

Hier kommt der große Haken. Zum Start ist Live TV on PS5 ausschließlich in den USA verfügbar. Wenn du deine PlayStation 5 in Österreich oder Deutschland verwendest, findest du das Angebot derzeit also noch nicht im Medienbereich. Sony bestätigt zumindest, dass bereits über eine Erweiterung nachgedacht wird. Kanada soll als nächster Markt geprüft werden, außerdem untersucht das Unternehmen einen Start in weiteren Regionen.

Welche Länder danach folgen und ob Österreich oder Deutschland dazugehören, verrät Sony bislang nicht.

Für europäische PS5-Besitzer bleibt damit zunächst weiterhin das bestehende Streaming-Angebot mit Apps wie Netflix, Disney+, YouTube oder Spotify. Sony Pictures CORE ist ebenfalls bereits auf PlayStation verfügbar und bietet unter anderem Filme direkt über das PlayStation-Ökosystem an.

Lesenswert
Sony erklärt vor Gericht, warum dir digitale PlayStation-Spiele nicht wirklich gehören
Lesenswerter Artikel
GTA 6 sorgt offenbar für „PS5 Pro“-Ansturm: Jetzt wird es richtig teuer
Lesenswerter Artikel
Neue State of Play bestätigt! Final Fantasy VII Revelation und Japan-Games im Fokus
Lesenswerter Artikel
Sony könnte das PlayStation Disc-Aus verschieben, ausgerechnet Xbox soll der Grund sein?
Lesenswerter Artikel
Sony verschickt PlayStation-AGB per Mail: Ein Absatz dürfte viele Spieler überraschen
Lesenswerter Artikel
Horizon 3 lässt weiter auf sich warten: Der Grund dürfte Fans kaum gefallen
Lesenswerter Artikel
Bei Black Ops 2 tut sich schon wieder etwas auf PS5, aber Activision schweigt noch
Lesenswerter Artikel
PlayStation 6 kommt wohl später: Warum Sony bei der PS6 wartet
Lesenswerter Artikel

Spannend ist trotzdem, wohin Sony die PS5 entwickelt. Die Konsole wird damit immer stärker zu einem vollständigen Entertainment-Gerät, bei dem Spiele nur noch ein Teil des Angebots sind.

Hast du einen Fehler entdeckt oder weitere Infos zu diesem Artikel? Dann schick uns gerne dein !

Kategorie(n)

Mehr entdecken

Weiterlesen