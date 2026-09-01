Sony schenkt PS5-Besitzern über 100 TV-Sender in den USA, einen Haken gibt es aber

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Oh, damit konnte schon die Xbox One punkten… Sony erweitert die PlayStation 5 um eine Funktion, die mit Gaming eigentlich nur noch am Rande zu tun hat. Mit Live TV on PS5 bekommen Besitzer in der Konsole in den USA Zugriff auf mehr als 100 kostenlose TV-Kanäle sowie zusätzliche On-Demand-Inhalte.

Ein eigenes kostenpflichtiges Abo brauchst du dafür nicht. Auch PlayStation Plus ist keine Voraussetzung. Finanziert wird das Angebot stattdessen durch Werbung, ähnlich wie bei anderen sogenannten FAST-Diensten. Sony hat den neuen Dienst über den offiziellen PlayStation Blog vorgestellt.

USA: Mehr als 100 kostenlose Sender direkt auf der PS5

Die Auswahl beschränkt sich dabei keineswegs auf Gaming. Sony verspricht Filme, Serien, Anime, Sport, Nachrichten, Wetter, Podcasts und spezielle Creator-Kanäle. Unter anderem gibt es eigene Angebote rund um The Walking Dead, Community, Hell’s Kitchen, The Shield, Unsolved Mysteries und Fear Factor. Anime-Fans bekommen ebenfalls einiges geboten. Zum Angebot zählen Inhalte rund um Naruto, Sailor Moon, Hunter x Hunter und Death Note.

Beim Sport sind unter anderem UFC, NASCAR, FOX Sports und NBC Sports Now vertreten. Dazu kommen Nachrichtenangebote wie NBC News Now, Fox Weather und LiveNOW from FOX.

Auch kostenlose Filme gehören zum Programm. Sony bündelt diese teilweise auf thematischen Kanälen für Action, Horror und Science-Fiction. Der entscheidende Punkt: Für all das ist kein zusätzliches Streaming-Abo notwendig.

Du musst nicht einmal eine zusätzliche App installieren

Sony integriert Live TV direkt in die Benutzeroberfläche der PlayStation 5. Wenn der Dienst vielleicht auch einmal bei uns verfügbar ist, findest du ihn unter dem Bereich „Medien“ auf dem PS5-Startbildschirm. Dort erscheint das neue Live-TV-Symbol. Anschließend musst du dich lediglich mit deinem PlayStation-Konto anmelden. Laut der offiziellen PlayStation-Seite wird zusätzlich ein Sony Pictures CORE-Konto erstellt beziehungsweise ein bereits vorhandenes Konto verknüpft. Ein Download ist nicht notwendig.

Ganz ohne Gegenleistung bekommt man die Unterhaltung in den USA allerdings nicht. Live TV on PS5 enthält Werbeunterbrechungen. Genau dadurch kann Sony den Dienst kostenlos anbieten.

Und wann kommt Live TV auf die PS5 in Österreich und Deutschland?

Hier kommt der große Haken. Zum Start ist Live TV on PS5 ausschließlich in den USA verfügbar. Wenn du deine PlayStation 5 in Österreich oder Deutschland verwendest, findest du das Angebot derzeit also noch nicht im Medienbereich. Sony bestätigt zumindest, dass bereits über eine Erweiterung nachgedacht wird. Kanada soll als nächster Markt geprüft werden, außerdem untersucht das Unternehmen einen Start in weiteren Regionen.

Welche Länder danach folgen und ob Österreich oder Deutschland dazugehören, verrät Sony bislang nicht.

Für europäische PS5-Besitzer bleibt damit zunächst weiterhin das bestehende Streaming-Angebot mit Apps wie Netflix, Disney+, YouTube oder Spotify. Sony Pictures CORE ist ebenfalls bereits auf PlayStation verfügbar und bietet unter anderem Filme direkt über das PlayStation-Ökosystem an.

Spannend ist trotzdem, wohin Sony die PS5 entwickelt. Die Konsole wird damit immer stärker zu einem vollständigen Entertainment-Gerät, bei dem Spiele nur noch ein Teil des Angebots sind.