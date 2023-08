Lies of P: Cinematic-Trailer enthüllt Feinde, Schauplätze und mehr

Das Soulskike-Action-Rollenspiel, dass von Bloodborne inspiriert wurde, erscheint am 19. September 2023 für PlayStation, Xbox und PC.

Lies of P: Pinocchio mal anders! - (C) Neowiz Games

Mit der kommenden Gamescom in Köln dürfen wir uns wieder auf einige Videospiele-Trailer freuen, die uns Einblicke in kommende Games geben. Entwickler Neowiz hat bereits vorab den Gamescom-Trailer für das kommende Soulslike-Action-RPG Lies of P veröffentlicht.

Das von Bloodborne inspirierte Spiel hat bereits bei jeder seiner bisherigen Präsentationen vielversprechend ausgesehen. In seinem neuesten kinoreifen Trailer setzt Lies of P sein beeindruckendes Erscheinungsbild fort.

Was bekommst du zu sehen? Der Trailer gewährt Einblicke in das, was das Kampfsystem des Spiels bereithält, zeigt einige der Feinde und Bosse, auf die du treffen wirst, und präsentiert die vielfältigen Schauplätze und Bezirke in der düsteren, von der Belle Époque inspirierten Stadt Krat. Schaue dir den Trailer unten an, um mehr Details zu erfahren.

Lies of P: Endlich ein “Bloodborne”-Spiel für den PC

Diejenigen, die sich nach einem actiongeladenen RPG im Stil von Bloodborne sehnen, werden sicherlich gebannt sein von den Einblicken, die der Cinematic Trailer in Lies of P bietet. Mit einem reichen Arsenal an Feinden, beeindruckenden Schauplätzen und dem düsteren Flair der Belle Époque-Ära verspricht das Spiel, Spieler in seinen Bann zu ziehen. Mit dem Release im September wird es nicht mehr lange dauern, bis du selbst die Herausforderungen und Geheimnisse von Lies of P erleben kannst.

Früher in diesem Monat gab Neowiz bekannt, dass Lies of P den Gold-Status erreicht hat, rechtzeitig für seine Veröffentlichung am 19. September 2023. Zum Start wird das Spiel für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC erhältlich sein. Eine Demo steht derzeit auf allen Plattformen zur Verfügung.