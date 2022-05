LEGO Star Wars: The Mandalorian (2. Staffel) und The Bad Batch Figuren ab sofort als DLCs

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga - ©TT Games, ©The LEGO® Group, STAR WARS © & ™ Lucasfilm Ltd. ™ & ©Warner Bros. Entertainment Inc. (s20); Bildquelle: ttgames.com

Ab sofort sind wieder neue DLCs erhältlich! Eines davon lässt uns endlich neue und alte Charaktere aus der zweiten Staffel von The Mandalorian spielen. Das andere DLC beinhaltet die Helden aus der aktuellen Star Wars Animationsserie The Bad Batch. Auch das Truppler Pack ist ab nun regulär, für alle die LEGO Star Wars nicht vorbestellt haben, als DLC erhältlich.

Auch ohne DLC über 300 spielbare Figuren

Ohne DLC kam LEGO Star Wars: The Skywalker Saga bei der Veröffentlichung bereits mit einer beachtlichen Auswahl von über 300 Figuren daher. Da die Skywalker Saga allerdings nur die 9 Episodenfilme umfasst, müsste der Titel ohne die Spin-Offs Rogue One und Solo oder die Serien The Bad Batch, The Mandalorian und The Book of Boba Fett auskommen. Da sich darunter aber Figuren befinden die, die Fans nicht missen möchten, hat man nicht auf diese vergessen und bietet Figuren aus den Sidestories in kostenpflichtige DLCs an. Erst seit Kurzem werden bereits die beiden DLCs zu den klassischen LEGO Star Wars Figuren und Solo angeboten.

Die aktuellen DLCs

Figuren aus der ersten Staffel von The Mandalorian wurden bei der Veröffentlichung als DLC bereits angeboten. Nun wurde dieses Angebot in Form eines DLCs mit den Figuren in neuer Rüstung, beziehungsweise neuen Figuren der zweiten Staffel von The Mandalorian passend zum Star Wars Feiertag, dem 4. Mai (May the Fourth) erweitert. Zudem gesellen sich unteranderem die Klone aus The Bad Batch dazu. Der Preis pro DLC beträgt EUR 3,99. Ein Komplettpaket von allen DLCs, welches auch die künftigen, kommenden Figurensets beinhaltet, kostet EUR 14,99.

This is a new day. A new beginning. And it starts with The Mandalorian Season 2 DLC! #LEGOStarWarsGame pic.twitter.com/nYKEADpbZ4 — LEGO Star Wars Game (@LSWGame) May 4, 2022

The Mandalorian, Staffel 2

Hier eine Vorschau der LEGO Versionen von Ahsoka Tano, Boba Fett, Fennec Shand und Moff Gideon:

Some of these characters have a higher purpose, like being your next profile pic! #LEGOStarWarsGame pic.twitter.com/FlV1rMpXkM — LEGO Star Wars Game (@LSWGame) May 4, 2022

Wer Bo-Katan Kryce hier vermisst, der kann beruhigt sein, denn im DLC ist sie enthalten!

The Bad Batch

Das The Bad Batch DLC enthält Hunter, Wrecker, Tech, Crosshair und Echo.

Truppler Pack

Alle Vorbesteller kämpfen schon lange für das Imperium in allen möglichen Truppler-Rüstungen auf den verschiedenen Star Wars Planeten. Für alle anderen sind folgende Truppler ab nun regulär als weiteres DLC erhältlich:

Death Trooper

Incinerator Trooper

Range Trooper

Imperial Shore Trooper

Mimban Stormtrooper

Ein neuer Trailer

Hier noch der neue Trailer zu den aktuellen DLCs. Wie schon lange versprochen, kann man nun endlich mit Ahsoka Tano und zwei Lichtschwertern kämpfen, aber auch Moff Gideon macht mit seinem Dunkelschwert keine schlechte Figur!

Es ist noch unklar, aber mit etwas Glück könnten wir irgendwann auch noch Maps zu dem einen oder anderen Spin-Off oder Serie bekommen. Wenn nicht, wäre das aber nicht so tragisch. Schließlich ist LEGO Star Wars: The Skywalker Saga ein sehr umfangreiches Star Wars Erlebnis geworden, wie wir es schon eine lange Zeit nicht mehr gesehen haben (hier geht’s zu unserer detaillierten Review). Der Erfolg des Titels spricht Bände.

Andernfalls gibt es ja noch die Möglichkeit von Fan Mods.

