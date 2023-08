LEAK: Fortnite bekommt einen Mario Kart ähnlichen Modus

Abermals versucht jemand Mario Kart zu kopieren

Mehr Informationen wurden über den bereits durchgesickerten Rennmodus, der zu Fortnite kommt, enthüllt, und Spieler können hektische, Mario Kart-ähnliche Mechaniken erwarten, die ein großer Teil davon sein werden. Fortnite ist zweifellos am bekanntesten für seinen Battle Royale-Spielmodus und Mario Kart das bekannteste Racing Game der Welt. Die Kombination könnte unglaublich erfolgreich sein.

Obwohl “Rette die Welt” eigentlich das Hauptinteresse sein sollte, wurde Fortnite Battle Royale über Nacht zu einem Phänomen und ist mittlerweile weltweit bekannt. Trotzdem ist das Spiel nun schon fast seit sechs Jahren draußen, aber die Spielerbasis ist immer noch aktiv, was Epic Games ermöglicht hat, sich zu erweitern und Ressourcen für neue Spielmodi und Features wie den beliebten Kreativmodus zu nutzen.

Some stuff relating to racing mode’s MoveSet The car’s handling will be affected by Mud and Ice Drifiting will give you a turbo boost WERBUNG WERBUNG you’ll be able to do flips in the air (like Rocket League)

The Octane Vehicle will be usable (a thread)

Via: Me — not YLS-Dev trust (@NotJulesDev) August 2, 2023

Wie könnte Mario Kart in Fortnite aussehen?

Es scheint, dass Epic Games sich nun, nachdem Kreativ 2.0 eine Weile draußen ist, auf einen ganz neuen großen Spielmodus konzentrieren könnte. Laut Informationen, die im Mai durchgesickert sind, könnte Fortnite seinen eigenen Rennspielmodus bekommen. Vor ein paar Monaten wurden einige Dateien durchsucht, und Leaker fanden Hinweise darauf, dass ein Spielmodus mit dem Codenamen DelMar in Zukunft kommen könnte.

In Bezug darauf hat der Fortnite-Leaker NotJulesDev einige zusätzliche Funktionen enthüllt, die Spieler in diesem vermuteten Rennspiel erwarten können, und es scheint, dass es einige Ähnlichkeiten mit Mario Kart und Rocket League geben wird. Es ist wahrscheinlich, dass die Spieler ihre Beschleunigungszeit kurz vor dem Rennen perfektionieren können, um einen Startschub zu bekommen, genau wie in Mario Kart, und sie werden auch driften können, um einen Boost zu erhalten.

Fortnite hat schon zuvor mit Rocket League zusammengearbeitet, und es könnten Pläne geben, dies erneut zu tun. In diesem Spielmodus sollen Autos angeblich durch Springen in der Luft fliegen können, und Spieler könnten wieder das Octane-Fahrzeug in Fortnite reiten können.

Some strings for the help thing that tells you which buttons you press Jump

AutoUpright

Gravity

Kickflip

AirControl

Underthrust

AerialRotation

AirThrottle — not YLS-Dev trust (@NotJulesDev) August 2, 2023

Oft kopiert aber nie erreicht: Mario Kart

Darüber hinaus werden neuere hinzugefügte Mechaniken in Fortnite, wie Schlamm, eine Rolle im DelMar-Projekt spielen. Schlamm und Eis werden sich auf die Fahrbarkeit eines Autos auswirken, daher möchten Spieler möglicherweise schlammige Pfützen und eisige Straßen vermeiden.

Im Laufe der Zeit wurden immer mehr Informationen enthüllt, sodass die Fans langsam ein besseres Bild davon bekommen, was sie vom Rennspielmodus erwarten können. Es sieht so aus, als ob der “Mario Kart” Modus eine bedeutende Ergänzung zu Fortnite sein wird und möglicherweise genauso groß wie der Battle Royale-Spielmodus werden könnte, insbesondere wenn man bedenkt, dass es seinen eigenen Battle Pass sowie einen separaten Wettkampfmodus haben wird.

Fortnite ist auf Mobilgeräten, PCs, PS4, PS5, Switch, Xbox One und Xbox Series X/S verfügbar.