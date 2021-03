Lawn Mowing Simulator für Xbox – Rasenmähen auf der Couch

Lawn Mowing Simulator © Skyhook Games

Gartenfans und Gamer mit dem grünen Daumen werden sich freuen über diese Ankündigung. Skyhook Games und Curve Digital bringen diesen Sommer für die Xbox einen Rasenmäh Simulator. So kurios das auch klingen mag, so sind Simulatoren wie der Landwirtschafts Simulator ein großer Erfolg auf allen Ebenen. Es würde uns also nicht wundern wenn das nur der erste Teil einer Lawn Mowing Simulator Reihe ist.

Lawn Mowing Simulator – Game of the Year?

Es vergeht eigentlich kein Jahr an dem nicht auch der Landwirtschafts Simulator sich fest in den Verkaufscharts hält. Simulatoren im Allgemeinen sind beliebter als man glaubt. Autowerkstatt Simulator, Snowrunner und Mudrunner die Simulatoren für Gütertransport durch schweres Gelände. Der Microsoft Flugsimulator ist so gut, dass selbst erfahrene Piloten bewundern, wie nah an der Realität dieser ist.

Jetzt gesellt sich auch der Lawn Mowing Simulator in diese stolze Reihe. In den Kommentaren unter dem Video zur Ankündigung scherzt bereits jemand mit „Game of the Year“. 54 Tausend Aufrufe nach nur zwei Tagen online und immerhin 188 positive Bewertungen.

Noch gibt es keine detaillierteren Infos zum Lawn Mowing Simulator, abgesehen von den wirklich lizensierten Marken Rasenmähern.