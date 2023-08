Lara Croft Skin in Call of Duty Modern Warfare veröffentlicht!

Call of Duty: Modern Warfare 3 - (C) Activision

Das nächste große “Reloaded”-Update für Saison 5 von Call of Duty: Modern Warfare 2 und Warzone wurde angekündigt und verspricht eine frische Welle an Inhalten durch neue Operator wie die legendäre Lara Croft, Updates für den Spielmodus und vieles mehr.

Die laufende Saison 5 von Call of Duty: Modern Warfare 2 läuft auf Hochtouren, dank neuer Spielerfahrungen, neuer Kosmetik, neuer Waffen, einer kürzlich veröffentlichten Operator-Skin einer Prominenten usw. Das bevorstehende Reloaded-Update könnte möglicherweise das letzte Haupt-Update für Modern Warfare 2 sein und zum bald erscheinenden Call of Duty: Modern Warfare 3 führen.

Call of Duty-Titel haben im Laufe der Jahre größere Updates durchgemacht, die mehrere Änderungen im Ablauf der Inhalte nach dem Start mit sich brachten. Abkehr von den Zeiten von Erweiterungen und Kartenpaketen, hat sich Call of Duty seitdem auf ein saisonales Modell umgestellt, bei dem jeder Titel mehrere Spielzeiten erhält, die jeweils drei bis vier Monate dauern.

Die Spielzeiten beginnen mit einem großen Update, das vollgepackt ist mit neuen Ausrüstungsgegenständen, Kosmetik, Multiplayer- und Battle Royale-Updates mit einer übergreifenden erzählerischen Verbindung der Spielzeiten und einem Balance-Patch. Reloaded-Patches werden während der Laufzeit einer Saison veröffentlicht und bringen mehrere zusätzliche Updates für bereits vorhandene oder neu veröffentlichte Inhalte, darunter Änderungen an Battle Royale-Karten, neuen Waffen und Gadgets sowie neue Kosmetik.

Your briefing for Season 05 Reloaded is here 👉 https://t.co/xddNhzbJQL 🪂 Fort Resurgence enters the map rotation

🚗 Armored Royale returns

🎯 Additional MP and DMZ features

💥 Three new Operators and Weapons

😤 New Weapon and Vehicle Challenges pic.twitter.com/L1qcC4SZsD — Call of Duty (@CallofDuty) August 28, 2023

Lara Croft ballert sich jetzt durch Modern Warfare!

Zusammenhängend dazu hat Activision offiziell einen Reloaded-Patch für die laufende Saison 5 von Call of Duty: Modern Warfare 2 und Warzone angekündigt, der am 2. August gestartet ist. Laut der offiziellen Ankündigung wird der Patch drei neue Waffen, drei neue Operator einschließlich der Rückkehr von Mace aus Call of Duty: Modern Warfare, den Prominenten-Operator 21 Savage und Lara Croft einführen, neue Spielmodi, eine brandneue Mehrspielerkarte, Erweiterungen für den DMZ-Modus, einen umfangreichen Balance-Patch und vieles mehr.

Die Details zu den Patch-Notizen sind derzeit nicht verfügbar, der Herausgeber versichert jedoch kurz vor dem Start bald eine umfassende Liste.

Von der Gameplay-Perspektive aus betrachtet erhält Warzone den größten Teil der Aufmerksamkeit durch die Rückkehr von “Armored Royale” und eine neue “Resurgence”-Erfahrung, die sich um die Festung Al-Bagra von Al Mazrah dreht. Die DMZ-Missionen werden ebenfalls mit der Fraktion “Shadow Company” aktualisiert, die die höherstufigen Missionen erhält.

Die Aktualisierung der In-Match-Kommunikation wird ebenfalls überarbeitet, und ein neuer Boss wird ebenfalls in die DMZ kommen. Was den Mehrspielermodus betrifft, erhält Call of Duty: Modern Warfare 2 eine neue Karte namens “DRC-Zone 1” und einen neuen Spielmodus namens “Gunfight Snipers”, der sich um Duos dreht.

Der Reloaded-Patch der Saison 5 soll am 30. August veröffentlicht werden. Activision versichert den Spielern mehrmals, dass die meisten Belohnungen, die in Modern Warfare 2 verdient wurden, auf den neuen Titel übertragen werden, einschließlich derjenigen im Reloaded-Patch sowie aller Tarnungen und Waffen-Blueprints, die aus Ranglistenspielen verdient wurden. Ebenso wie Lara Croft die sich fortan durch Call of Duty kämpfen soll.

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist jetzt für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S verfügbar.