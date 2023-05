Ein Blick hinter die Kulissen: Die Stärken und Schwächen der Xbox Series S im Vergleich zur Xbox Series X.

Xbox Series S: Wird sie die meistverkaufte Konsole der aktuellen Generation? - (C) Microsoft, Bildmontage: DailyGame

Microsoft hat mit der Einführung der Xbox Series-Konsolen sicherlich eine ungewöhnliche Strategie getroffen. Zum einen die leistungsstärkste Konsole, die Xbox Series X, und auf der anderen Seite das “kleine Sparmodell” namens Xbox Series S. Sorgt der VRAM-Engpass für einen Stilstand der aktuellen Konsolen-Generation?

Microsoft hat beschlossen, in dieser Konsolengeneration etwas Neues zu wagen, indem sie zwei Konsolen gleichzeitig auf den Markt gebracht haben: eine leistungsstarke und eine kleinere, günstigere und weniger leistungsstarke Konsole. Die Idee war erfolgreich, insbesondere während der Pandemie-Lockdowns, die zu Komponentenknappheit und einer beispiellosen Nachfrage nach Videospiele-Konsolen führten. Die Xbox Series S wurde in größerem Angebot angeboten und Microsoft erhielt Lob von Branchenanalysten, als sie die Xbox Series S und den Game Pass in Haushalten auf der ganzen Welt verkauften. Trotzdem gab es unter den Besitzern gewisse Gerüchte, dass sie einige Probleme haben könnte.

Xbox Series S: Kritische Probleme mit dem VRAM?

Worum geht es? Ein Beitrag im beliebten Gaming-Subreddit hat das Interesse an der Xbox Series S geweckt. Ein Benutzer berichtet, dass die Konsole nicht genügend Videospeicher hat, um eine Rendering-Ressource zuzuweisen, was zu eingefrorenen Bildern in Borderlands 3 führt.

Das Problem scheint auf die 10 GB VRAM zurückzuführen zu sein, von denen 8 GB für Spiele reserviert sind und der Rest dem Betriebssystem zugewiesen ist. Im Vergleich dazu hat die Xbox Series X 16 GB VRAM. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Xbox Series S für Spiele mit maximal 1440p ausgelegt ist, während die Xbox Series X auf 4K abzielt.

Microsoft ist sich des Speicherproblems bewusst und bietet Entwicklern zusätzlichen Speicher zur Verfügung, um das Problem zu lösen. Es scheint auch, dass das Problem spezifisch für Borderlands 3 ist, da es häufig Abstürze und Einfrierungen auf der Xbox Series S verursacht, während es auf der Xbox Series X gut läuft. Ein Benutzer scherzte, dass es an der Zeit sei, eine GPU-Transplantation durchzuführen, um das Problem zu lösen. Allerdings kann die Grafik-Einheit der Konsole nicht ausgetauscht werden. Andererseits brachte Borderlands 3 auch Xbox One X-Konsolen zum Überhitzen, also ist anscheinend irgendetwas beim Xbox-Port passiert.

Obwohl die Xbox Series S weniger VRAM zum Spielen hat als die leistungsstärkere Xbox Series X, können Entwickler ihre Spiele besser optimieren, um das VRAM-Problem zu lösen. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie sich das Problem im weiteren Verlauf der Generation auswirken wird.