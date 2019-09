Borderlands 3 kann Xbox One X-Konsolen überhitzen lassen

Es ist kein Geheimnis, dass in Borderlands 3 seit dem Start einige technische Probleme aufgetreten sind, aber zum größten Teil macht das Gunplay von BL3 das wieder wett. Dies schließt Probleme mit der Framerate, Verzögerung, Abstürzen und vielem mehr ein, aber die neueste Entwicklung kann noch ein paar Augenbrauen hochziehen. Berichten zufolge scheint es, dass der Plünderer-Shooter die Xbox One X überhitzt.

Anscheinend wird die Xbox One X während Borderlands 3 heruntergefahren und zeigt beim Neustart eine Überhitzungsmeldung an. Insbesondere scheint es keine Berichte darüber zu geben, dass dies auf der Standard-Xbox One oder der PS4 passiert, und andere haben berichtet, dass sich die Konsole trotz der Meldung nicht warm anfühlt. Es scheint auch kein sehr häufiges Problem zu sein, da die Berichte nicht weit verbreitet sind und viele berichten, dass sie überhaupt nicht auftreten.

Leichte technische Probleme, Houston

Borderlands 3-PC-Spieler haben den Verlust von Sicherungsdaten gemeldet, aber ansonsten waren technische Probleme weit verbreitet, aber nicht besonders schwerwiegend. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass dies ein anekdotischer Beweis ist und als solcher behandelt werden sollte. Wenn Borderlands 3 die Ursache der Systemmeldung ist, wird dies wahrscheinlich schnell mit einem Patch behoben. Ähnliche Vorkommnisse sind mit Fallout 76 und Ace Combat 7 aufgetreten, und in diesen Fällen scheint es, dass ein bestimmtes Ereignis den Neustart und die Überhitzungsmeldung auslösen würde. Dies könnte bei BL3 der Fall sein, aber niemand hat genau berichtet, wann dieses Überhitzungsproblem aufgetreten ist.

Kein Problem mit dem Gearbox-Titel, sondern mit sich selbst (Xbox One X)

Andere meinen, dass es sich nicht um ein Problem mit dem Titel selbst handelt, sondern um die Wärmeleitpaste der Xbox One X-Konsole. In Anbetracht der mit der Konsole verbundenen flüssigkeitsbasierten Dampfkammertechnologie scheint dies jedoch nicht der wahrscheinlichste Fall zu sein. Mit anderen Worten, für diejenigen, die von dem Problem betroffen sind, scheint es noch keine solide Lösung oder Ursache zu geben, aber egal, ob man Amara the Siren oder einen der anderen Vault-Jäger spielt, dies führt hoffentlich nicht zu großen Verlusten.

Angenommen, dieser Überhitzungsneustart ist mit den technischen Problemen von Borderlands 3 verbunden, wird er wahrscheinlich eher früher als später durch einen Patch behoben. Gearbox kennt die meisten, wenn nicht alle, aktuellen technischen Probleme mit dem Spiel und arbeitet derzeit an einer Lösung, die möglicherweise auch diesen Fehler beheben könnte.

Vielleicht wollte sich auch nur jemand lustig machen. Habt ihr Probeleme mit dem Titel? Sagt es uns einfach mit einem Kommentar!

Quelle: Reddit