Borderlands 3 hat ein fast 5-stündiges Gameplay-Video bekommen, das viel über das Spiel, seine Natur und seine verschiedenen neuen Ergänzungen in der Serie enthüllt hat. Aus dem mehrstündigen Gameplay-Material konnten wir viele neue Dinge herausfinden, die beim Booten und Kämpfen hinzugefügt wurden, während wir auch über das Fehlen von Mikrotransaktionen erfahren haben. Das Video findet ihr unterhalb der Meldung.

Jetzt wissen wir auch, auf welche Leistungs- und Auflösungsstufen das Spiel auf leistungsstärkere Hardware oder zumindest auf die Xbox One X abzielt. In einem Gespräch mit Windows Central gab der Produzent von Gearbox Software, Chris Brock, bekannt, dass die Entwickler auf der Xbox One X die 60 Frames/Sekunde anvisieren. Die Standard-Version der Konsole, die Xbox One (S), wird wohl bei 30 Frames/Sekunde festgenagelt werden. Natürlich wird eine 4K-Auflösung aus zur Auswahl stehen, was bedeutet Borderlands 3 bietet möglicherweise die Wahl, zwischen Leistung und Auflösungspriorisierung umzuschalten, wie dies bei so vielen Spielen der Fall ist.

In Anbetracht der Tatsache, dass der Titel einige Monate von seiner Veröffentlichung entfernt ist, besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass nichts davon passiert – oder sogar beides. Wir wissen auch nicht, ob dies auch für die PS4 Pro gilt, da Brock von der Microsoft-lastigen Seite nicht gefragt wurde. Aber das könnte gut möglich sein.

Wir werden es herausfinden, spätestens wenn Borderlands 3 am 13. September für Xbox One (X), PS4 und PC (via Epic Games Store) startet. Wir hoffen es wird episch.