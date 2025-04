Fortnite-Rückkehr? Beliebter Skin könnte schon bald im Shop landen

Leaks aus dem neuesten Update deuten darauf hin, dass Psycho Bandit, der Borderlands-3-Skin, nach einer fünfjährigen Pause zu Fortnite zurückkehrt. Während Kooperationen heutzutage in Fortnite alltäglich sind, war das früher nicht der Fall. Die nächste Season beispielsweise wird ein Star Wars-Thema haben. Spieler erwarten mittlerweile mindestens ein Kollaborations-Skin im Battle Pass und neue Item-Shop-Kooperationen fast jede Woche. Vor einigen Jahren waren solche Events jedoch selten und dadurch umso bedeutender.

Einige Franchises und Marken haben es mehrfach ins Spiel geschafft. Fortnite hat bereits zahlreiche Dragon-Ball-Skins veröffentlicht, die Liste der Marvel-Comic-Charaktere wächst stetig, und auch Star Wars erfreut sich großer Beliebtheit mit kosmetischen Gegenständen im Battle Pass. Andere Kooperationen hingegen waren einmalige Ereignisse – spannend für Fans, die die Kosmetikartikel ergattern konnten, aber frustrierend für diejenigen, die sie verpasst haben.

Sie wissen nicht, wie lange sie warten müssen, bis sie erneut verfügbar sind. Das Mayhem-Set – eine Borderlands-3-Kollaboration mit mehreren kosmetischen Gegenständen – ist ein perfektes Beispiel dafür, da es seit fast fünf Jahren nicht mehr in Fortnite aufgetaucht ist. Doch kaum war Patch v34.40 verfügbar, begannen Leaker, die Spieldateien zu durchsuchen, und entdeckten Hinweise darauf, dass Psycho Bandit bald zurückkehren könnte.

BORDERLANDS x FORTNITE HAS BEEN UPDATED TO RETURN 🔥 pic.twitter.com/O5rlrW4wkc

— HYPEX (@HYPEX) April 22, 2025