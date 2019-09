Borderlands 3-Spieler am PC melden Datenverluste – Wo ist mein Saved Game hin?

Die UKIE / Gfk Chart-Track UK-Verkaufscharts für Videospiele für die Woche bis zum 14. September zeigen einige interessante Aktivitäten, wobei vier neue Spiele (via GamesIndustry) unter den Top-5-Positionen debütieren. An der Spitze steht Borderlands 3, das mit nur zwei Markttagen in diesem Jahr sofort zum größten Boxed Launch für ein Spiel in Großbritannien avanciert. Die…