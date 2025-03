Borderlands 3: Alle Shift Codes für den März 2025

Was sind Shift Codes?

In Borderlands 3 ermöglichen dir die Shift Codes, alles von goldenen Schlüsseln bis hin zu individuellen Skins und Diamantschlüsseln einzulösen – es gibt also eine Vielzahl an Belohnungen. Wie in den vorherigen Spielen und Tiny Tina’s Wonderlands gibt es auch in Borderlands 3 nach dem Release zahlreiche Beutemöglichkeiten in Form von Gold- und Diamantschlüsseln, mit denen du mächtige Waffen und Munition freischalten kannst. Einige der verfügbaren Codes sind jedoch zeitlich begrenzt, was bedeutet, dass du sie innerhalb eines bestimmten Zeitraums einlösen musst, bevor sie ungültig werden.

Aktive Shift Codes in Borderlands 3

Derzeit gibt es 22 aktive Shift Codes, die du im Moment einlösen kannst:

SXFTJ-3ZT6T-JJTTB-JBJ3J-XZCFJ – 3x Goldschlüssel

– 3x Goldschlüssel W9W3T-ZFKF6-T9CSW-9B333-9S6CK – 3x Goldschlüssel

– 3x Goldschlüssel SFFB3-KTXSB-333JJ-3B3J3-JX5FH – 3x Diamantschlüssel 3x Goldschlüssel

– 3x Diamantschlüssel 3x Goldschlüssel SXFBT-39953-J33TT-3T333-KSHW6 – 50x Goldschlüssel

– 50x Goldschlüssel CSWTB-TZCZH-WFC6Z-633TT-SJ6JS – 10x Goldschlüssel

– 10x Goldschlüssel 59KBB-95FSS-WRKRH-FJJJ3-KT6K6 – 10x Goldschlüssel

– 10x Goldschlüssel ZFKJ3-TT3BB-JTBJT-T3JJT-JWX9H – 3x Goldschlüssel

– 3x Goldschlüssel HXKBT-XJ6FR-WBRKJ-J3TTB-RSBHR – 1x Goldschlüssel

– 1x Goldschlüssel ZFKJ3-TT6FF-KTFKT-T3JJT-JWX36 – 1x Goldschlüssel

– 1x Goldschlüssel 9XCBT-WBXFR-5TRWJ-JJJ33-TX53Z – 3x Goldschlüssel

– 3x Goldschlüssel ZRWBJ-ST6XR-CBFKT-JT3J3-FRXJ5 – 3x Goldschlüssel

– 3x Goldschlüssel Z65B3-JCXX6-5JXW3-3B33J-9SWT6 – 3x Goldschlüssel

– 3x Goldschlüssel KSK33-S5T33-XX5FS-R3BTB-WSXRC – Antiheldenkopf und Saurierschädel als Schmuckstück

– Antiheldenkopf und Saurierschädel als Schmuckstück CZ5JT-HFH99-KXKRZ-6BTJJ-BS5WB – Saurian Synth Head & Maurice’s Community Carnage

– Saurian Synth Head & Maurice’s Community Carnage KSWJJ-J6TTJ-FRCF9-X333J-5Z6KJ – Heiliger Schrein Kopf (Amara)

– Heiliger Schrein Kopf (Amara) CS5JB-CTTBB-FFWXZ-FJ3BT-TC6R3 – Dämonenkopf

– Dämonenkopf KZKJB-C5BTT-RXW69-XJ33B-5JRBS – Super Mecha Kopf und Kugel und Kopfschmuck

– Super Mecha Kopf und Kugel und Kopfschmuck KZKBB-5HZ9S-CFKR9-RJ3T3-JBTK6 – Arachnoir Kopf

– Arachnoir Kopf K95BT-B99H9-CX5XH-RTJB3-C6SJX – Skagwave Kopf

– Skagwave Kopf KHWTB-3CBJB-6XWFZ-6B3BB-T5CCJ – Nullwert Kopf

– Nullwert Kopf CZKTB-6BTJ3-R6KRZ-6B3TT-RX5ZH – Graue Materie Kopf

– Graue Materie Kopf WSCBT-R5BB3-66KX9-F3JBT-ZW3JK – Pilot Punk Kopf

Dauerhafte Shift Codes

Zusätzlich zu den zeitlich begrenzten Codes gibt es in Borderlands 3 auch einige permanente Shift Codes, die immer aktiv bleiben, solange das Spiel online ist. Hier sind einige der permanenten Codes und die Belohnungen, die du dafür erhalten kannst:

5HWT3-ZCH6Z-KXWRZ-6JTBT-TH5KC – 2x Goldschlüssel

– 2x Goldschlüssel SXFBT-39953-J33TT-3T333-KSHW6 – 10x Diamantschlüssel

Wie löse ich die Codes im Spiel ein?

Laden Sie Borderlands 3 Sobald die Hauptseite geladen ist, klicke auf die Option Soziales. Wähle die Registerkarte SHiFT (dritte von links). Füge einen der aktiven Codes in das entsprechende Feld ein. Klicke auf die Schaltfläche „Absenden“. Kehre zum Menü „Soziales“ zurück und gehe zu „Mail“ (vierter Reiter), um deine Belohnung anzufordern.

Alternative kennst du Shift Codes auch auf der entsprechenden Website einlösen.

