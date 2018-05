In gut drei Wochen ist es soweit und die E3 2018 startet. Als Auftakt zu der Messe hat Kojima via Twitter einen neuen „Screenshot“ zu Death Stranding geteilt.

Dabei handelt es sich um eine Antwort auf einen ähnlichen Tweet von Neil Druckmann von Naughty Dogs, der damit den Auftritt The Last of US II auf der E3 pushen will.

Wie bereits angekündigt, wird sowohl Death Stranding als auch The Last of Us II der Hauptfokus von Sony Interactive Entertainment auf der E3 2018 sein.