Die Famitsu Most Wanted-Charrts, die am meisten erwartenden kommenden Videospiele der Japaner, unterscheiden sich nicht besonderlich von der letzten Woche. Kingdom Hearts 3 bleibt weiterhin an der Spitze, vor dem Final Fantasy 7 Remake, welches ebenfalls Platz 2 halten konnte.

Auf Platz 3 hat sich Super Smash Bros. Ultimate (Switch) festgesetzt, welches Anfang nächsten Monat erscheinen wird. Damit wird der Nintendo-Exklusivtitel wohl Platz machen, für Resident Evil 2 (Remake), welches im Januar 2019 starten startet. Einer unserer Blockbuster-Titel für den Jahresstart 2019, es sieht einfach gut aus und bringt uns einen Spieleklassiker im neuen Gewand.

Famitsu’s Most Wanted

01. [PS4] Kingdom Hearts III – 731 Stimmen

02. [PS4] Final Fantasy VII Remake – 692

03. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 597

04. [PS4] Resident Evil 2 – 530

05. [3DS] Persona Q2 – 511

06. [PS4] Dragon Quest Builders 2 – 358

07. [PS4] Judge Eyes – 297

08. [PS4] Disaster Report 4 Plus: Summer Memories – 279

09. [PS4] God Eater 3 – 275

10. [PS4] Devil May Cry 5 – 272

Quelle und weitere Platzierungen: Nintendoeverything.com

Du willst keine wichtigen News aus der Welt von PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und Co mehr verpassen?! Abonniere noch heute unseren Newsletter! Oder schau auf unserer Facebook-Seite vorbei.