Noch stehen uns ein paar AAA-Games dieses Jahr bevor. 2018 war bisher schon sehr spektakulär, aber im ersten Quartal 2019 geht es munter weiter. Jede Menge TOP-AAA-Videogames stehen an und wir haben stellen euch diese vor.

Es wirkt ein wenig wie ein Schlachtfeld an großen Namen. So viel spannendes Material gleich zu Jahresbeginn gab es selten. Diese Games solltet ihr also im Auge behalten!

Anthem

Plattformen: PlayStation 4, Xbox One, PC; Release: 22. Februar 2019, Entwickler: Bioware, Publisher: EA

Kein anderes Game setzt uns vor so viele Fragezeichen wie Anthem. Ist es der Destiny-Killer von EA? BioWare’s ambitioniertes Shooter-Rollenspiel-Projekt zeigt vor allem gewaltige Bilder. Ob es sich auch so spielt, wie wir uns erhoffen, bleibt abzuwarten. Die Demo gibt es frühestens drei Wochen vor dem Release, also am 1. Februar. Positiv ist auf jedem Fall, dass es in Bioware’s Anthem KEINE Lootboxen geben wird.

Crackdown 3

Plattformen: Xbox One, PC; Release: Februar 2019, Entwickler: Sumo Digital, Publisher: Microsoft

Crackdown 3 war ursprünglich für das Jahr 2016 geplant. Dann folgte eine Verschiebung auf 2017, danach auf 2018 und weiter auf 2019. Das Sandbox-Game soll eine wahre „Abrissmaschine“ sein, alles soll zerstörbar sein. Ob Microsoft den Termin im ersten Quartal halten wird? Nachdem das Game schon so oft verschoben wurde muss man es einfach bringen. Sonst hat sich der letzte Fan verabschiedet. Außerdem ist sonst kein hochwertiges exklusives Xbox One-Game in Aussicht.

Days Gone

Plattform: PlayStation 4, Release: 22. Februar 2019, Entwickler: SIE Bend Studio, Publisher: Sony

Zombie-Games sind derzeit einige in der Pipeline, wie World War Z, aber auch im vierten Quartal 2018 ist mit Overkill’s The Walking Dead, ein neuer Koop-Titel in diesem Szenario erschienen. Zombies funktionieren halt immer. Oder auch nicht. Man wird sehen wie sich Days Gone im Meer der Zombie-Titel durchsetzen kann. Die Gameplay-Videos wirken auf jedem Fall sehr hektisch und actionreich. Davon können wir nicht genug bekommen!

The Division 2

Plattformen: PlayStation 4, Xbox One, PC; Releae: 15. März 2019, Entwickler: Massive Entertainment, Publisher: Ubisoft

Das Spielprinzip funktioniert eigentlich relativ simpel. Wenn du schießen und plündern (neudeutsch: looten) möchtest, dann hast du in The Division 2 alles abgedeckt. Für alle Loot-Shooter-Freunde, die es nicht ganz so schnell haben möchten wie bei Destiny (2), ist der Tom Clancy-Ableger genau das RICHTIGE.

