Resident Evil 2: Dead Shot – Arcade-Horror mit Retro-Charme und modernem Twist

Capcom und Bandai Namco haben mit Resident Evil 2: Dead Shot eine neue Arcade-Version des Horror-Klassikers vorgestellt – und das völlig überraschend. Das Spiel basiert auf dem gefeierten Remake von 2019 und verwandelt die düstere Geschichte rund um Leon S. Kennedy und Claire Redfield in ein Lightgun-Shooter-Erlebnis, das derzeit exklusiv in der Namco Funscape Arcade in Romford, UK getestet wird.

Spieler kämpfen sich durch ikonische Schauplätze wie die Straßen von Raccoon City und das Polizeirevier, während sie mit einer Lightgun gegen Zombie-Hunde und untote Polizisten antreten. Die ersten beiden von insgesamt fünf Missionen sind bereits spielbar, darunter ein Prolog und die Episode „Gejagt“.

Technik und Gameplay: Resident Evil 2-Nostalgie trifft Innovation

Die Arcade-Version nutzt visuelle Assets und Sounddesign des Remakes und bietet ein immersives Spielerlebnis mit Bass-Shaker-Boden, frei stehender Lightgun-Steuerung und einem Mr. Raccoon-Sammelsystem als Bonus-Feature. Das Gameplay erinnert stark an Klassiker wie House of the Dead, legt aber besonderen Fokus auf Präzision bei Kopfschüssen und taktisches Nachladen.

IGN berichtet, dass die manuelle Nachladefunktion schneller ist als die automatische – ein Detail, das erfahrene Arcade-Spieler zu schätzen wissen.

Zukunft ungewiss – aber vielversprechend

Ob Resident Evil 2: Dead Shot über Großbritannien hinaus veröffentlicht wird, ist derzeit unklar. Die aktuelle Version dient als Prototyp im Location-Test, um Bugs zu identifizieren und das Spielerlebnis zu optimieren. Angesichts der Beliebtheit der Reihe und der positiven ersten Eindrücke ist eine breitere Veröffentlichung jedoch wahrscheinlich. Fans dürfen sich außerdem auf weitere Titel freuen: Resident Evil Requiem erscheint voraussichtlich im Februar 2026, und das Mobile-Spiel Resident Evil Survival Unit ist ebenfalls in Arbeit.