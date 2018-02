Kingdom Come: Deliverance – Konsolen-Test zeigt Fehler bei Framerate und schwammige Texturen

Kingdom Come: Deliverance ist bereits ein Hit, nachdem es nur über Steam über 300.000 Mal verkauft wurde. Aber auch die Retail-Version ist laut dem Entwickler bereits über 100.000 Mal über den Ladentisch gewandert. Das Open-World-historische Rollenspiel kam am 13. Februar auf PlayStation 4, Xbox One und PC heraus. Aber das Spiel von Warhorse Studios hat Leistungsprobleme auf allen Plattformen.

Der YouTube-Kanal Digital Foundry hat ein Video erstellt, in dem das Spiel auf PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One und Xbox One X verglichen wird.

Alle Versionen des Spiels haben Probleme mit matschigen Texturen und Einbrechen der Framerate. Die Versionen für PlayStation 4 und Xbox One leiden unter uneinheitlichen Frameraten, die auf 31 fps beschränkt sind. Die Versionen PlayStation 4 Pro und Xbox One X laufen besser, aber nicht optimal.

Digital Foundry merkt an, dass die Xbox One X das Spiel am besten ausführt, obwohl es immer noch Probleme hat.

Obwohl Digital Foundry die PC-Version nicht behandelt, hat Kingdom Come ebenfalls Leistungsprobleme. Für diejenigen, die sich fragen wie lange sie mit den Bugfixes und Frame-Drops weitermachen sollen, stellten Warhorse Studios einen Patch in ungefähr zwei Wochen in Aussicht, welcher diese Probleme beseitigt. Der Day-One-Patch schlug sich mit rund 25 GByte zu Buche, nachdem die Ordner-Struktur des Spieles dies nicht anders zulässt.

