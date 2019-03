Das First-Person-Rollenspiel Kingdom Come erschien letztes Jahr und wurde von Warhorse Studios aus Tschechien entwickelt. Wie Publisher Deep Silver angekündigte wird es eine „Royal Edition“ geben, ab dem 28. Mai für PlayStation 4, PlayStation 4 PRO, Xbox One, Xbox One X und Windows PC.

Obwohl noch kein Preis angegeben wurde wird die „Royal Edition“ sämtliche bisher veröffentlichten Add-Ons enthalten. Das bedeutet es gibt „Treasures of the Past“, „From the Ashes“, „The Amorous Adventures of Bod Sir Hans Capon“ und „Band of Bastards“ oben drauf. Das bisher noch nicht verfügbare Add-On „A Woman’s Lot“ wird ebenfalls hinzugefügt.

Kingdom Come konnte innerhalb der ersten zwei Wochen nach dem Start über eine Million Exemplare verkaufen. THQ Nordic aus Österreich/Schweden erwarb den Entwickler als zwei Millionen Exemplare verkauft wurden, dass passierte Anfang Februar 2019. Die Inhaber von Warhorse Studios bekamen dafür 33,2 Millionen Euro. Kingdom Come konnte einen Umsatz von 42 Millionen Euro genieren bei einem Gewinn von 24 Millionen Euro.