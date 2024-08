Kingdom Come Deliverance 2: Release-Termin auf 2025 verschoben

Die Entwickler von Warhorse Studios haben bestätigt, dass der Release von Kingdom Come Deliverance 2 auf 11. Februar 2025 verschoben wurde.

„Unser Ziel war das Jahresende, und wir haben es fast geschafft. Aber fast ist nicht gut genug“, so Tobias Stolz-Zwilling, PR-Manager von Warhorse Studios, in einem Video, das auf den Social-Media-Konten veröffentlicht wurde.

A message from Warhorse Studios! The official release date for #KCD2 is 11 February 2025.

It’s a long wait, but we have a lot to show you between now and release, starting with:

⚔️ 20+ min gameplay showcase at #Gamescom2024

⚔️ Collectors Edition Reveal

⚔️ Previews from Press and… pic.twitter.com/YSJrxdZZZT

