Kingdom Come: 300.000 verkaufte Kopien via Steam

Das wahrscheinlich am meisten erwartete PlayStation 4-Game aktuell nennt sich The Last of Us Part 2. Wie nun eine PlayStation-Facebook-Seite “teasert” wird es noch dieses Jahr erscheinen.

Bisher scheint alles – was wir gehört und gesehen haben – das The Last of Us Part 2 erst 2019 erscheinen wird. Jedoch sind nun auf der schwedischen Facebook-Seite von PlayStation Release-Daten aufgetaucht die eine Veröffentlichung für 2018 anprangern, genauso für Sucker Punch’s Ghost of Tsushima. Dafür gibt es seitens des Mutter-Konzerns, aber auch von Naughty Dog im Falle der Fortsetzung von The Last of Us, keine Indizien, dass diese Meldung auch seine Richtigkeit hat. Immer wieder haben regionale Social-Media-Accounts in der Vergangenheit für Verwirrung gesorgt.

Vorausgesetzt die beiden Titel erscheinen 2018, werden wir es frühstens auf der E3 2018 in Los Angeles (Juni) bestätigt bekommen.