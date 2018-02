THQ Nordic hat Koch Media gekauft

In einem Interview mit “Toyo Keizai Online” sagte Capcom-Präsident Haruhiro Tsujimoto, dass derzeit eine Portierung von Monster Hunter World für die Nintendo Switch nicht machbar sei!

Wie Tsujimoto weiter ausführt sei die Programmierung des Titels auf PC und Heimkonsolen ausgerichtet und nicht auf mobile Endgeräte. In der Entwicklungsphase gab es die Überlegung, auch eine Switch-Version auf den Markt zu bringen, jedoch hätte dies Abstriche in der Qualität bedeutet, welche das japanische Unternehmen nicht eingehen wollte. Die Nachfrage an Monster Hunter-Games für die Nintendo Switch sei Capcom jedoch bewusst.

In welcher Art und Weise zukünftig Monster Hunter-Games auf der Switch portiert oder gar eigens entwickelt werden ist bei Capcom derzeit noch nicht final geklärt.

Quelle: DualShockers