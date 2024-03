KI in der Spieleentwicklung: 2 von 3 Entwicklerstudios nutzen es!

Hast du dich schon gefragt, wie künstliche Intelligenz (KI) die Videospielbranche beeinflusst? Eine Umfrage des Marktforschungsunternehmens CIST (via VGC.com) zeigt, dass fast zwei Drittel der Spieleentwicklungsstudios KI in ihren Arbeitsabläufen nutzen. Diese Erkenntnis bietet einen spannenden Einblick in die Zukunft der Spieleentwicklung.

Wofür verwenden Spieleentwickler künstliche Intelligenz? Laut Unity, einem führenden Spiele-Engine-Hersteller, verwenden Studios KI hauptsächlich für die schnelle Prototypenerstellung, Konzeption, Asset-Erstellung und World-Building. Dies ermöglicht es Entwicklern, effizienter zu arbeiten und innovative Spielkonzepte zu verwirklichen.

Die Verwendung von KI hat auch Auswirkungen auf die Entwicklungszeiten. Laut Unity-Daten stieg die durchschnittliche Zeit bis zur Veröffentlichung von Spielen von 218 Tagen im Jahr 2022 auf 304 Tage im Jahr 2023. Obwohl die Integration neuer Technologien Herausforderungen mit sich bringt, berichten 71 % der befragten Studios, dass der Einsatz von KI ihre Lieferung und Abläufe verbessert hat.

Dennoch sind nicht alle Studios gleichermaßen begeistert von der Nutzung von KI. 38 % der Befragten zeigten sich zurückhaltend. Von diesen gaben 43 Prozent an, Interesse an KI zu haben, jedoch fehle es ihnen an Zeit, während 24 Prozent angaben, nicht über die erforderlichen technischen Fähigkeiten zu verfügen.

Videospiele-Publisher erwarten sich höhere Gewinnmargen

Andrew Wilson, CEO von Electronic Arts, äußerte kürzlich seine Hoffnung, dass generative KI die Entwicklung seines Unternehmens in den nächsten fünf Jahren um 30 Prozent effizienter machen wird. Darüber hinaus erwartet er, dass die Spielerbasis um mindestens 50 Prozent wächst und die Spieler mehr Geld für Spiele ausgeben, was zu höheren Einnahmen führt.

In einer zunehmend digitalen Welt wird KI zweifellos weiterhin eine zentrale Rolle in der Spieleentwicklung spielen. Während Studios weiterhin die Möglichkeiten von KI erkunden, werden Spieler auf der ganzen Welt von innovativen Spielkonzepten und einer verbesserten Spielerfahrung profitieren. Es bleibt spannend zu beobachten, wie sich diese Technologie in Zukunft entwickeln wird und welche neuen Möglichkeiten sie für die Spielebranche eröffnen wird.

Nicht der erste Kontakt mit KI in Videospielen

Auch wenn viele Dinge wie ChatGPT, Lexica und Co uns noch ziemlich “neu” vorkommen, in Videospielen hatten wir bereits des Öfteren Kontakt mit der künstlichen Intelligenz. Oder so. Zum Beispiel in Black & White, der Gott-Simulation von Peter Molyneux, bei dem man in die Rolle eines Gottes über eine KI-gesteuerte Kreatur herrscht. Basierend auf deiner Handlungen im Spiel veränderte sich die Kreatur, die “lernte”. Natürlich ist das mit den heutigen Möglichkeiten von KI kaum zu Vergleichen, aber sag nicht, dass nicht schon früher daran gedacht wurde.