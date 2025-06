Kein Xbox-Deal: Xenia-Team dementiert Zusammenarbeit mit Microsoft

In den letzten Tagen sorgte ein hartnäckiges Gerücht für Wirbel in der Xbox-Community: Microsoft soll mit dem Entwicklerteam des Xbox-360-Emulators Xenia zusammenarbeiten, um die Abwärtskompatibilität der nächsten Xbox-Konsole abzusichern. Auslöser war erneut der umstrittene Leaker Extas1s, der in der Vergangenheit mit teilweise widersprüchlichen Aussagen auffiel.

Nun hat das Xenia-Team selbst eine klare Antwort auf die Spekulationen gegeben. Diese hätte deutlicher gar nicht ausfallen können.

Offizielles Xenia-Statement auf Discord zur Zusammenarbeit mit Xbox

Vor wenigen Tagen meldete sich ein Xenia-Entwickler direkt auf dem offiziellen Discord-Server des Projekts zu Wort. Die Kernaussage: Es gibt keine Kooperation mit Microsoft. Die Emulatoren „Xenia“ und „Xenia Canary“ seien reine Community-Projekte und arbeiteten in keiner Weise mit dem Xbox-Hersteller zusammen: „Microsoft nutzt seine eigene Emulationstechnologie für die Abwärtskompatibilität auf Xbox One und Series-Konsolen. Es gibt keinen Grund, warum sie mit uns kooperieren sollten, selbst wenn es um eine PC-Portierung gehen würde.“

Man wolle weiterhin legale Emulationspraktiken fördern und entwickle unabhängig von großen Firmen, so das Team weiter.

Leaker „Extas1s“ erneut unter Beschuss

Die Reaktion auf Reddit ließ nicht lange auf sich warten und sie fiel wenig schmeichelhaft aus. Zahlreiche User warfen dem Leaker vor, erneut falsche Informationen verbreitet zu haben. Kommentare wie „Er gehört jetzt endgültig in Tier F“ oder „Wie oft kann man eigentlich danebenliegen?“ füllten den entsprechenden Thread in „Gaming Leaks And Rumours“ auf der Plattform.

Einige erinnerten daran, dass Extas1s auch die Gears-of-War-Trilogie für August vorhergesagt hatte: Microsoft kündigte stattdessen nur ein Remaster des ersten Teils an. Auch beim Xbox Game Pass sei er in letzter Zeit oft mit falschen Zeitfenstern aufgefallen.

Viele Community-Mitglieder betonen in ihren Kommentaren zudem, dass Microsoft technisch keinen Bedarf an der Hilfe von Xenia hätte. Die firmeneigene Abwärtskompatibilität auf der Xbox Series X<7S gilt als Branchenstandard. Die Xenia-Emulation, so einige Stimmen, sei im Vergleich noch weit von stabilen Verhältnissen entfernt.

Der Traum vieler Retro-Fans von einem offiziellen Schulterschluss zwischen Microsoft und Xenia dürfte fürs Erste geplatzt sein. Microsoft hat über Jahre eine eigene, beeindruckend stabile Emulationslösung für Xbox 360 und Original-Xbox-Titel entwickelt und wird daran wohl auch künftig festhalten.