Just Dance 2020 ist das letzte Spiel für die Nintendo Wii

Just Dance 2020 - (C) Ubisoft

Die Just Dance-Reihe ist seit über einem Jahrzehnt eine Cash-Cow für Ubisoft. So sicher wie die Sonne im Osten aufgeht, steht jedes Jahr ein neues Tanzspiel auf der Matte. Doch nicht nur das, die Spiele erscheinen noch immer – jedes Jahr – für die Nintendo Wii. Dieses Jahr wird es das letzte Mal sein. Just Dance 2020 ist das letzte Videospiel für die Nintendo-Konsole.

Im Gespräch mit GameIndustry.biz sagte ein Ubisoft-Sprecher:

„Wir möchten klarstellen, dass Just Dance 2020 der letzte Ubisoft-Titel ist, der auf Wii veröffentlicht wird. Wir können nicht für andere Verlage oder für Nintendo sprechen.”

Es mag einige überraschen, dass Entwickler immer noch Spiele für die Nintendo Wii entwickeln. Tatsächlich verkaufte sich Just Dance 2 über 5 Millionen Mal. Es scheint jedoch an der Zeit zu sein, dass Ubisoft von der Wii-Konsole auf PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch und Releases der nächsten Generation übergeht.

Bedeutet dies, dass mit der Ankündigung, dass Just Dance 2020 das letzte Ubisoft-Wii-Spiel sein wird, auch das letzte Spiel für die Wii im Allgemeinen veröffentlicht wird? Obwohl Konsolen schon lange nach ihrer Veröffentlichung veröffentlicht wurden, ist Just Dance 2020 wahrscheinlich das letzte Spiel, das auf der Nintendo Wii erscheint.

Ein kurzer Blick auf die letzten Wii-Versionen zeigt, dass die letzten drei Spiele, die auf Nintendos Wii veröffentlicht wurden, Just Dance 2018, 2019 und 2020 waren. Tatsächlich wurde seit dem 20. Oktober 2017 kein Nicht-Ubisoft-Spiel mehr auf der Wii veröffentlicht. Das letzte Nicht-Ubisoft-Spiel war Let’s Sing 2018.

Übrigens stellte Nintendo im März 2017 die Spiele-Entwicklung für die Nachfolger-Konsole, der Wii U, offiziell ein.