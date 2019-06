Hol dir deine Freunde vor den Bildschirm und tanze mit ihnen zu Just Dance 2020 – als würde niemand zuschauen. Ubisoft präsentierte den Titel gerade in ihrer E3-2019-Konferenz. Passend dazu gab es eine nette Einlage (via YouTube).

Im (jährlichen) Update tanzt man zu den angesagtesten Songs wie dem K-Pop-Hit Kill This Love von BLACKPINK oder sogar God Is A Woman von Ariana Grande und Bangarang von Skrillex Ft. Sirah.

Just Dance 2020 wird am 5. November 2019 auf Nintendo Switch, Wii, PS4, Xbox One und beim Start von Google Stadia verfügbar sein. Tanzen mit Just Dance Unlimited zu 40 neuen Songs und greife auf die ständig wachsende Wiedergabeliste von über 500 Titeln zu.