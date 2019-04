Die Erfolgsgeschichte von Frontier dürfte sich schon herumgesprochen haben. Immerhin konnte das britische Studio mit Titeln wie Planet Coaster (2016) und Jurassic World Evolution (2018) in puncto Simulation überzeugen. Mit Planet Zoo wurde uns heute die neue Spiele-IP vorgestellt.

In Planet Zoo dürfen Spieler ihre eigenen Zoos errichten und managen, Technologien erforschen und sich so stets weiterentwickeln. Dabei ist jedes einzelne der authentischen, lebensechten Tiere ein denkendes, fühlendes Individuum, dessen Artgenossen und Umgebung ausgesprochen wichtig sind. Mit ihren komplexen sozialen Bedürfnissen und Ansprüchen an die Umwelt gilt es, den Tieren ein nachhaltiges Zuhause zu bieten, denn artgerechte Haltung und Artenschutz stehen an erster Stelle. Dank tiefgehender Management-Optionen und kreativer Gestaltungsmöglichkeiten sind der Fantasie dabei keine Grenzen gesetzt.

Hört sich an und sieht aus wie Jurassic Park Evolution, nur ohne Dinosaurier. Wenn es nicht zu sehr nach Klick-Abenteuer riecht, dann dürfen wir uns auf ein wunderbares Simulations-Spiel freuen.

Derzeit ist der Titel nur für PC (Steam) angekündigt, wie wir ebenfalls auf der Homepage des Spiels nachrecherchiert haben. Hoffentlich hat Frontier etwas mehr „Mikromanagement“ für den neuen Titel über, als es noch beim Dino-Park-Abenteuer der Fall war. Gut, soviel Mikro wie bei Anno 1800 ist nicht notwendig, aber ein wenig mehr darf es ruhig werden. Vielleicht auch deshalb „nur“ der Release am PC.