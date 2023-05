Jedi: Survivor – Der Vokuhila

Fehlt nur der Adidas Jogginganzug

Die Personalisierungen in Star Wars Jedi: Survivor sind wesentlich mannigfaltiger als zuvor. Neben den vielen verschiedenen Lackierungen, Legierungen, Metallarten und deren nochmal einzelnen Abnutzungsspuren. Hat Cal nicht einfach nur seinen Poncho vorerst abgelegt für eine neue Garderobe. Sondern jetzt endlich auch die Möglichkeit einen Frisör zu besuchen. Und die Entwickler wussten ganz genau was sich Fans schon immer wünschten aber nie gewagt haben auszusprechen. Einen Jedi der Manta fährt. Darum gibt es in Jedi Survivor auch den Vokuhila und ich will euch sagen, wo ihr diese modische Tolle finden könnt.

Wo findet ihr den Vokuhila in Jedi: Survivor?

Ich bin Anfangs einfach daran vorbei spaziert. Da mich der Weg der Hauptstory an dieser Stelle vorbei führte und selbst bei meiner Erkundung der Gegend, der Sprung da runter irgendwie nicht auf meinem Radar war. Erst als ich mich noch ein Mal zurück in dieses Anfangs Gebiet von Koboh verirrte, sah ich dass es da ja noch runter geht.

Und es handelt sich dabei um den Damm den man sprengen muss, um an das andere Ufer mit dem Riesigen “Brontosaurier-Artigen” Alien Tier zu kommen. Denn hier kann man nun hinunter auf einen Stahlträger springen um nicht in diesem Sumpf zu versinken und an diesem zur Insel in der Mitte klettern.

Wenn ihr die Insel erreicht habt, müsst ihr nur noch über die beiden schwimmenden Plattformen nach Hinten gelangen und an einer Wand hoch klettern. Es wird sich nicht vermeiden lassen, dass ihr auch in diesen Sumpf springen müsst, sofern ihr nicht bereits den “Jump Dash” in der Story freigeschaltet habt. Aber nutzt Cals Basis Doppelsprung und springt so weit wie möglich. Bleibt im Sumpf selbst in Bewegung um nicht unterzugehen und ihr solltet es problemlos bis zu der Wand schaffen.

Hier oben angekommen könnt ihr euren neuen Haarschnitt in einer Truhe finden. Cal Kestis, du darfst nun in Star Wars Jedi: Survivor mit dem Vokuhila auf deinem Haupt die Feinde zersäbeln. Einer Frisur die jeden Feind in Angst und Schrecken versetzt. Da fehlt doch nur noch der Adidas Jogginganzug.