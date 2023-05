Jedi: Survivor – Besiege den Rancor

Das ist mal ein riesen Vieh

In der Star Wars Geschichte sind Fans bereits den wildesten Kreaturen begegnet. Einige gigantische Monster und seltsame Aliens. Ein Name der Fans Respekt einflößt ist “Rancor”. Star Wars Jedi: Survivor ist voll mit durchaus schwierigen Gegnern und der Rancor ist einer dieser Berserker Gegner. Aber wie soll man diesen Behemoth erledigen? Denn es ist möglich ihn auch bereits sehr früh im Spiel zu erledigen.

Dieser Kreatur begegnet ihr relativ früh auf Koboh wenn ihr den ersten Grüchten in eine der Höhlen ganz in der Nähe der Siedlung folgt.

Star Wars Jedi: Survivor – Der Rancor

Dieses riesige Vieh kann eine wahre Challenge für euer Geschick wie auch eure Nerven werden. So viel will ich sagen. Und natürlich ist es einfacher, diesen Punkt zu erledigen, wenn man das Spiel bereits durchgespielt oder recht weit in der Story fortgeschritten ist. Aber es ist möglich den Rancor bereits zu Beginn des Spiels zu erledigen. Alles was ihr dafür benötigt ist gutes Timing und das Doppellichtschwert. Da dieses ordentlich Schaden austeilt.

Worauf ihr achten müsst sind die 2 Arten von Angriffen mit denen er versucht euch den Garaus zu machen. Sein basic Stampf/Boden Angriff. Diesem kann man recht geschickt ausweichen und bietet auch eine Chance für den Gegenangriff. Und der Spezialangriff wenn er zu leuchten beginnt. Dabei wird der Rancor versuchen euch zu packen und zu fressen. Diesen Angriff kann man nicht blocken und sich dem Griff auch nicht mehr entziehen. Passt also auf nicht geschnappt zu werden und springt oder weicht zur Seite aus.

Mein persönlich leichtester Weg den Rancor in Star Wars Jedi: Survivor zu erledigen, war möglichst dicht an ihm dran zu bleiben und konstanten Schaden auszuteilen. So stand ich mit dem Doppellichtschwert direkt unter dem Bauch des Rancor und nutzte Ausweichen bei jedem Anzeichen eines Angriffs, blieb aber damit nah genug um weiter Damage auszuteilen.

Sollte er stampfen, müsst ihr hoch springen. Ihr könnt auch einen Knochen mit der Macht aufheben und dem Rancor in sein Maul werfen um ihn eine Weile lahm zu legen. Ich hoffe mit diesen paar Tipps euch helfen zu können dieses Biest zu legen.