Kommendes “Day One”-Xbox Game Pass-Spiel bekommt 10/10 Wertung

Die Spieleanzahl im Xbox Game Pass ist mächtig: Mehr als 100 Spiele stehen dir dauernd zur Verfügung. Diese wechseln sich monatlich ab. Es kommen neue Spiele hinzu und es gehen auch immer wieder welche. Das ab und zu Spieleperlen dabei sind, hat der Dienst schon öfters bewiesen. Und es scheint, als würde ein “mächtiges Spiel” kommen.

Das britische EDGE-Magazin ist eines der ältesten Gaming-Magazine, das erstmals 1993 erschienen ist. Durch das Druckformat bekommen die Kollegen gelegentlich frühere Embargo-Termine als wie wir, vor allem wenn Abonnenten ihre Exemplare früher erhalten. Damit haben wir die erste Wertung für Sam Barlow’s Immortality. Ein neues Spiel, das am 30. August 2022 als Day One-Xbox Game Pass-Titel veröffentlicht wird.

Wie die ersten Leser der EDGE berichtet haben bekam das interaktive Film-Videospiel, das von Sam Barlow entwickelt und von Half Mermaid Productions veröffentlicht wird, die begehrte 10/10-Wertung des Magazins.

Warum so ein Aufschrei? Das EDGE-Magazin vergibt 10/10-Wertungen nur sehr spärlich. Seit dem Jahr 1993 haben nur 23 andere Spiele diese Wertung erhalten, darunter Super Mario 64 oder Elden Ring.

Immortality reiht sich damit unter den großen Namen ein

Ist das Spiel wirklich so gut? Zumindest die EDGE hebt es auf eine Stufe mit Half-Life 2, Halo: Combat Evolved, GTA 4, GTA 5, Red Dead Redemption 2 oder Zelda-Spiele wie Ocarina of Time, Skyward Sword und Breath of the Wild. Natürlich ist es – wie jede Kritik – eine Einzelwertung. Wir werden es aber bald herausfinden, ob Immortality wirklich so gut ist, wenn wir es in die Hände bekommen. Und wir werden nicht alleine sein. Millionen von Xbox Game Pass-Abonnenten können das Spiel bereits am ersten Tag ausprobieren.

Wie verläuft das Spiel? In Immortality musst du als Spieler das Rätsel hinter dem Verschwinden der Schauspielerin Marissa Marcel lösen. Dazu schaut man sich Ausschnitte aus Marcels Filmen sowie andere Materialien an. Das Gameplay scheint in der Art wie Her Story zu sein, dass ebenfalls von Sam Barlow entwickelt wurde. Der Metascore (Metacritic) des damaligen Spiels, dass 2015 erschienen ist, lag bei 86/100 bei 50 Kritikerbewertungen.

Wer ist Sam Barlow? Den britischen Videospieldesigner kennt man vor allem als Autor und Designer von Her Story, doch er war auch an Silent Hill: Origins und Silent Hill: Shattered Memories beteiligt. Zuvor war er Game Director bei Climax Studios.

Was passierte die letzten Monate im Xbox Game Pass?

Derzeit gibt es den Xbox Game Pass für die ersten drei Monate für nur 1 Euro.

