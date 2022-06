Elden Ring: FromSoftware verspricht Updates – Wann kommt der DLC?

Während FromSoftware die letzten 3 Monate sehr aktiv war, um Elden Ring zu patchen, erwarte keine neuen Inhalte – zumindest nicht die nächste Zeit. Wie Studio-Chef Hidetaka Miyazaki in einem Interview bestätigt hat, sind weitere Elden Ring-Updates unterwegs, aber kein vollständiger DLC.

Im Gespräch mit den japanischen Kollegen von 4Gamer wurde Miyazaki gefragt, wie die Zukunft von Elden Ring aussehen wird. Der Studio-Chef bestätigte, dass weitere Updates in Planung sind.

Elden Ring wird auch in Zukunft weiter aktualisiert

FromSoftware war selbst überrascht vom Erfolg des Open-World-Action-Rollenspiel, wie Miyazki zugeben musste.

“Als Mitglied des Produktionsteams freut es mich sehr, das zu hören. Allerdings weiß ich ehrlich gesagt nicht, warum es diesmal passiert ist. Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht wirklich. Ich denke, es gibt mehrere Gründe, wie die Zusammenarbeit mit George RR Martin und das verbesserte Größengefühl dank der offenen Welt, aber ich konnte sie noch nicht klar analysieren”, wie Hidetaka Miyazaki im Interview mit 4Gamer.net sagt.

Neues Spiel von FromSoftware “fast fertig”

Bevor du über einen Elden Ring DLC stolpern wirst, gibt es noch weitere Spiele von FromSoftware, die sich in Entwicklung befinden. Im Jahr 2018, zum Release von Sekiro: Shadows Die Twice hieß es, dass an “3,5 weiteren Spielen” beim japanischen Videospiele-Entwickler gearbeitet wird. Als Elden Ring Anfang 2022 herauskam waren es also noch 2,5 Spiele offen. Wie Miyazaki im Interview bestätigte befindet sich eines dieser Spiele bereits in der “Endphase”.

Um welchen Titel es sich dabei handelt geht nicht hervor. Gut möglich könnte sein, dass es sich dabei um Armored Core handelt. Wenn du ein Videospiel-Fan der alten Schule bist, dann wird dir das Mecha-Franchise von FromSoftware sicherlich etwas sagen. Immerhin gab es mehr Spiele als Demon’s Souls und Dark Souls, für die der japanische Entwickler berühmt wurde.

Auf Resetera.com gibt dazu einen Leak, der sogar verschwommene Gameplay-Aufnahmen zeigt.

Screenshots of the upcoming Armored Core game from the consumer survey by FromSoftware. Source: https://t.co/rn0fLxrjJQ pic.twitter.com/rAKWGwS0Pt — Mordecai (@EldenRingUpdate) January 10, 2022

Ist das “halbe Spiel” eine größerer Elden Ring DLC?

Das die Zusatzinhalte von Elden Ring größer ausfallen könnten, als bisherige DLCs von FromSoftware-Spielen, könnte durchaus möglich sein und das “halbe Spiel”, dass sich in Entwicklung befindet, dadurch gerechtfertigt werden.

Eine Erweiterung für Elden Ring wurde durchaus Sinn machen, immerhin gibt es eine “verlassene Arena” im Spiel, die voll ausgestattet ist, aber nicht benutzt wird. Außerdem gibt es eine Erwähnung im Finanzbericht des japanischen Unternehmens – ein weiterer Indiz.

Wann könnte der Elden Ring DLC erscheinen?

Aufgrund des Erfolges ist es eigentlich nur noch Formsache, aber natürlich darf man sich diese Frage stellen. Auch wenn bei älteren FromSoftware-Spielen bereits nach wenigen Monaten Zusatzinhalte erschienen sind, dürfe ein Elden Ring DLC frühstens Anfang 2023 fertig werden.

Wird der Elden Ring DLC kostenlos sein? Diese Frage kann man derzeit nicht beantworten, aber beim vorherigen Spiel des Entwicklers, Sekiro: Shadows Die Twice, wurde der DLC kostenlos veröffentlicht. Er brache einige Ergänzungen, einschließlich Herausforderungen und Outfits in das Spiel. Sollte FromSoftware wirklich ein “halbes Spiel” mit der Erweiterung von Elden Ring auf den Markt bringen, dann wird der DLC auch etwas kosten.

Elden Ring ist jetzt für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und Windows PC verfügbar. Bei Metacritic hält der Titel einen Metascore von 96/100 und zählt wohl zu den besten Spielen die 2022 erschienen sind.

Mehr zu Elden Ring

Für PC-Spieler gibt es die Möglichkeit ein “vollständiges Koop-Erlebnis” für Elden Ring herunterzuladen. Wir haben dir zusammengefasst, wie das funktioniert. Außerdem gab es einen engagierten Hobby-Entwickler, der eine Demake-Version des Spiels herausgebracht hat. Wenn du dir die Frage gestellt hast: Wie könnte Elden Ring am Game Boy aussehen. Genau so!

Du bist mit dem Spiel durch und suchst eine Alternative? Wir haben euch die besten Spiele herausgesucht, die sich ähnlich wie Elden Ring spielen.