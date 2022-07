Xbox Game Pass im Juli 2022 – Alle Spiele im Überblick

Yakuza Kiwami 2 gibt es im Xbox Game Pass im Juli 2022. - (C) SEGA, Microsoft - Bildmontage

Welche Highlights bietet der Xbox Game Pass im Juli 2022? Nach FIFA 22, Naraka: Bladepoint und Far Cry 5 aus dem Vormonat warten bereits schon die nächsten Spiele auf dich. Mit von der Partie sind absolute Fan-Favoriten wie die Yakuza-Spiele von SEGA.

Xbox Game Pass im Juli 2022

Last Call BBS (PC) ID@Xbox

Yakuza 0 (Cloud, Konsole und PC)

House Flipper (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

Yakuza Kiwami (Cloud, Konsole und PC)

Yakuza Kiwami 2 (Cloud, Konsole und PC)

7. Juli – DJMax Respect V (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

7. Juli – Matchpoint: Tennis Championships (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

7. Juli – Road 96 (Cloud, Konsole und PC)

14. Juli – Escape Academy (Konsole und PC) ID@Xbox

14. Juli – Meine Freundin Peppa Wutz (Cloud, Konsole und PC)

14. Juli – Overwhelm (PC) ID@Xbox

14. Juli – PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls (Cloud, Konsole und PC)

14. Juli – PowerWash Simulator (Cloud, Konsole und PC)

Updates und DLCs

Jetzt verfügbar – Marvel’s Avengers Introduces Jane Foster as The Mighty Thor

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass am 15. Juli:

Atomicrops (Cloud, Konsole und PC)

Carrion (Cloud, Konsole und PC)

Children of Morta (Cloud, Konsole und PC)

Cris Tales (Cloud, Konsole und PC)

Lethal League Blaze (Cloud, Konsole und PC)

Xbox Game Pass Ultimate Perks

Du willst noch mehr Xbox Game Pass Ultimate Perks im Juli? Dann besuche einfach die Perks-Galerie auf Xbox Series X|S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App.

Jetzt verfügbar – Fall Guys: Robo Rabbit-Kostüm

Jetzt verfügbar – FIFA 22: Supercharge Pack

12. Juli – MLB The Show 22: Summer Bundle

13. Juli – Halo Infinite: Pass Tense Rocket Warthog Bundle

14. Juli – Century: Age of Ashes – Krød Slaglands Dragon Bundle