Horizon Forbidden West Complete Edition: PC-Features und Release-Termin enthüllt

Horizon Forbidden West, der mit Preisen überhäufte Nachfolger von Guerrilla’s Horizon Zero Dawn, wird am 21. März 2024 auf dem PC verfügbar sein. Die Vorfreude steigt, denn PC-Port-Spezialist Nixxes Software “hat ganze Arbeit geleistet”, so die offizielle Pressemitteilung.

Die Complete Edition für den PC bringt auch die Erweiterung Burning Shores, die 2023 für PS5 veröffentlicht wurde. Diese führt Aloy auf eine gefährliche Reise durch ein trügerisches Vulkanarchipel, nachdem die Hauptquest abgeschlossen ist. Die Neugier wächst, und die Vorbestellung ist bereits über Steam und im Epic Games Store möglich.

Horizon Forbidden West: PC-Version im Überblick

Was die PC-Version von Horizon Forbidden West wirklich glänzen lässt, sind die zahlreichen neuen Features, die darauf warten, entdeckt zu werden. Du kannst nun die Bildrate (Framerate) nach deinen Wünschen einstellen, die Grafikeinstellungen anpassen und von einer Vielzahl leistungsverbessernder Technologien profitieren. NVIDIA DLSS 3, AMD FSR und Intel XeSS sorgen für atemberaubende Grafiken, während DirectStorage kurze Ladezeiten gewährleistet.

Für diejenigen unter euch mit High-End-Hardware wird die Möglichkeit geboten, die Bildqualität mit NVIDIA DLAA weiter zu verbessern.

Unterstützt Horizon Forbidden West für den PC auch Ultrawide-Monitore? Ja! Die PC-Version unterstützt auch Ultrawide-Monitore in den Auflösungen “21:9 Ultrawide”, “32:9 Super Ultrawide” und sogar beeindruckende “48:9”. Falls du mit drei Monitoren spielst, kannst du das auch – die Welt des Verbotenen Westens wird sich an deine Bildschirmkonfiguration anpassen.

Die Steuerung ist ein weiterer Bereich, in dem die PC-Version glänzt. Egal, ob du die volle Kontrolle über Maus und Tastatur bevorzugst oder lieber auf einen Controller zurückgreifst – Horizon Forbidden West auf dem PC macht es möglich. Du entscheidest, wie du durch den Verbotenen Westen reist.

Was bekomme ich, wenn ich das Spiel vorbestelle?

Und als wäre das nicht genug, bietet die PC-Version zusätzliche Boni für alle Vorbesteller. Von exklusiven Outfits und Waffen bis hin zu einem Rohstoffpaket im Spiel.

Horizon Forbidden West Complete Edition für PC kann ab sofort auf Steam und im Epic Games Store vorbestellt werden, es erscheint am 21. März 2024.