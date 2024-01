Hogwarts Legacy in Aktion: 50% Rabatt auf Steam – schnell sein!

Das Jahr 2023 war eines der besten Gaming-Jahre, die wir erleben durften. Vor allem für Rollenspiel-Freunde war das vergangene Jahr ein Großaufgebot, dass im Februar für PC, PS5 und Xbox Series X/S mit Hogwarts Legacy startete. Trotz all der Kontroversen, rund um die Harry Potter-Autorin, zeigte uns Hogwarts Legacy, wo der Zauberstab hängt.

Ob man jetzt Harry Potter-Fan ist oder nicht, das Spiel hat durchaus seinen Platz in der Gaming-Welt verdient. Mit einem Preisnachlass von 50 Prozent gibt es jetzt bei Steam. So kostet die Standard-Ausgabe aktuell nur 29,99 Euro. Die Deluxe-Edition, die Artikel wie die “Feldmütze der dunklen Künste” und das Paket “Der Dunklen Künste” beinhaltet, gibt es für 5 Euro mehr, also 34,99 Euro.

Wer sich also Hogwarts Legacy für den PC holen möchte, sollte schnell sein. Das Angebot ist gültig bis zum 4. Januar 2024.