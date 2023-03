Hogwarts Legacy verliert seine Spieler schneller, als man “Expelliarmus” sagen kann

Zur Spitzenzeit spielten über 527.000 Spieler Hogwarts Legacy auf Steam. Seit Release hat der Titel ordentlich abgebaut.

Hogwarts Legacy, dass gefeierte Action-Rollenspiel von Avalanche Software, erschien am 7. Februar 2023 für Windows PC, PlayStation (PS5) und Xbox Series X/S. Seitdem hat sich einiges getan und Milliarden von Zaubersprüchen wurden ausgesprochen. Doch auf Steam sind die meisten Spieler anscheinend damit durch.

Der Titel ist ein Einzelspieler-Erlebnis, daher ist es nicht verwunderlich, dass viele Menschen kein Interesse mehr haben Hogwarts Legacy zu spielen. Anscheinend hat Avalanche Studios auch keine Zauberformel, um die Spieler zu halten. Sie sind durch. Zumindest scheint es so.

Hogwarts Legacy: Spielerzahlen auf Steam “tief” gefallen

Mit 879.308 gleichzeitigen Spielern hatte das Open-World-Action-Rollenspiel einen tollen Start nach Release, vor allem für einen Einzelspieler-Titel. Doch die Aufregung legte sich schnell nieder. Aktuell hat Hogwarts Legacy “nur” noch 70.382 Spieler. Der Trend geht leicht nach oben, gegenüber der letzten Tage, doch für die Spitze auf Steam reicht das noch lange nicht aus.

Für die TOP 10 würde das Spiel im Harry Potter-Univerum mehr als 113.000 aktive Spieler benötigen.

Die aktuell meistgespielten Titel auf Steam

Das aktuelle Ranking der aktiven Spieler zeigt, dass mit der Ankündigung von CS2 das aktuelle Counter-Strike: Global Offensive (Release 2012) hoch im Kurs steht. Auch das von Valve veröffentlichte DOTA 2 erfreut sich großer Beliebtheit, vor den Battle Royale-Spielen Apex Legends und PUBG.

Mit mehr als 1,5 Millionen gleichzeitigen Spielern bricht CS:GO auch seine eigenen Rekorde. Der bisherigen Rekord an gleichzeitigen Spielern hält übrigens PUBG: Battlegrounds. Dieser Rekord liegt mittlerweile schon 5 Jahre zurück. Es würde uns nicht überraschen, wenn Counter-Strike 2 diesen Rekord vielleicht noch heuer brechen wird.

Spielerzahl von Hogwarts Legacy auf PS5 und Xbox Series X/S

Die aktuellen Spielerzahlen von Hogwarts Legacy auf PlayStation 5 wären natürlich noch interessanter, als jene von Steam (oder Xbox Series X/S). PlayStation konnte sich einen Marketing-Deal für das Spiel sichern, sowie exklusive Inhalte. Damit werden – zumindest auf Konsolen – die meisten Spieler den Titel für die PS5 gekauft haben. Wie viele davon noch heute am Besen unterwegs sind, weiß man nicht.

Die genaue Aufteilung der Verkaufszahlen ist ungewiss. Hogwarts Legacy verkaufte sich in den ersten beiden Wochen laut Publisher Warner Bros. mehr als 12 Millionen Mal. In Deutschland verkaufte der Titel ca. 600.000 Stück in diesem Zeitraum.

In Japan ist Hogwarts Legacy für die PS5 das zeitmeistverkaufte Spiel. Gran Turismo 7 verkaufte sich für die PS5 bisher 298.945 Mal, Hogwarts Legacy hat mit 154.174 verkauften Exemplaren bereits Horizon Forbidden West (151.755) und Elden Ring (141.741) überholt.

Hogwarts Legacy ist jetzt für Windows PC (Steam), PlayStation 5 (PS5) und Xbox Series X/S verfügbar. Die PS4- und Xbox One-Versionen des Action-Rollenspiels erscheinen verspätet am 5. Mai 2023. Die Nintendo Switch-Version soll überhaupt erst am 25. Juli erscheinen.