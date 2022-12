Hogwarts Legacy: Release für Switch, PS4 und Xbox One verschoben!

Hogwarts Legacy wird wie geplant im Februar 2023 für PS5, Xbox Series X/S und Windows PC starten, aber die "Last Gen"-Versionen noch nicht.

Hogwarts Legacy (c) Warner Bros. Games

Hogwarts Legacy Fakten

Entwickler: Portkey-Games Publisher: Warner-Bros Genre: Rollenspiel Release: 10/02/2023 PlayStation

Xbox

Windows Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy wird in Etappen seinen Release erhalten, wie Warner Bros. Games heute verkündet hat. Ursprünglich war geplant, dass die PS4-, Xbox One- und Nintendo Switch-Version des Action-Rollenspiels ebenso wie die Versionen für PS5, Xbox Series X/S und Windows PC am 10. Februar 2023 erscheinen. Nun gibt es neue Termine für die “Old Gen” samt Nintendo Switch.

In einem Twitter-Eintrag des Teams hinter dem Videospiel heißt es, das Team freue sich darauf, uns Spielern den Titel zu bringen, der das “bestmögliche Spiielerlebnis auf allen Plattformen bietet”.

WERBUNG

Hogwarts Legacy: neue Release-Termine

Selbst die Verwirrung ist verwirrt, deshalb hier alle Veröffentlichungstage für den Titel im Überblick:

PlayStation 5, Xbox Series X/S und Windows PC : 10. Februar 2023

und : 10. Februar 2023 PlayStation 4 und Xbox One : 4. April 2023

und : 4. April 2023 Nintendo Switch: 25. Juli 2023

Warum erscheint die Nintendo Switch-Version später?

Derzeit ist unklar, warum gerade die Version für die Hybrid-Konsole von Nintendo so viel später erscheinen wird.

Bei anderen Spielen von Warner Bros. gingen die “Old-Gen-Versionen” gleich ganz verloren. Gotham Knights wurde ursprünglich auch für PlayStation 4 und Xbox One angekündigt, nach der Release-Verschiebung jedoch nur noch als Next-Gen-Titel veröffentlicht. Die Popularität von Harry Potter (auch wenn dieser in Hogwarts Legacy keine Rolle spielt) dürfte wohl ein entscheidender Faktor für den Publisher sein, Hogwarts Legacy auch für die vorherige Konsolen-Generation samt Nintendo Switch zu veröffentlichen.

Hogwarts Legacy wird exklusive Inhalte für die PlayStation-Versionen des Spiels bieten. Erst kürzlich haben wir euch davon berichtet, dass ein Feature vorgestellt wurde, bei dem Fans “springen” werden.