Hogwarts Legacy: Fans “springen” vor Freude bei diesem Feature

Ein kleines, aber wichtiges Feature wurde für Hogwarts Legacy vorgestellt. Davon zeigt sich die Harry Potter-Fangemeinde begeistert.

Hogwarts Legacy Fakten

Entwickler: Portkey-Games Publisher: Warner-Bros Genre: Rollenspiel Release: 10/02/2023 PlayStation

Xbox

Windows Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy ist ein Third-Person-Spiel und bei vielen dieser Titel wird ein einfaches Feature oft ausgeschlossen, da ansonsten Animationen mit Welt- und Leveldesign kollidiert. Die Rede ist vom Springen in Hogwarts Legacy.

Das wichtigste zuerst: die Entwickler von Hogwarts Legacy haben dieses Feature nicht ausgeschlossen!

Hogwarts Legacy: Charaktere dürfen springen

Eigentlich ziemlich banal, möchte man meinen, doch Springen ist für das Gameplay wichtig. Der offizielle Twitter-Account des Spiels hat nun die Antwort auf diese wichtige Frage geliefert und die Fans zeigen sich begeistert. Einige Fans haben die eigentliche Animation des Features kritisiert, aber die Meisten scheinen froh zu sein zu wissen, dass sie in das Spiel einsteigen können.

Unterhalb haben wir für euch das kurze Twitter-Video eingebaut, dass diese offene Frage über das Springen in Hogwarts Legacy endlich gelöst hat.

Hogwarts Legacy erscheint am 10. Februar 2023 für Nintendo Switch, Windows PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One. Die Entwickler werden auch nicht müde uns bis zum Release neue Features des kommenden Spiels fast wöchentlich vorzustellen. Erst kürzlich haben wir mehr über die epische Musik im Spiel erfahren. Außerdem präsentierte uns ein Video die Charakter-Erstellung, Kämpfe und vieles mehr. Der einzig große Kritikpunkt, den wir vorab haben: es wird kein Quidditch in Hogwarts Legacy geben!