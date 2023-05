Hogwarts Legacy Release: Nintendo Switch-Version kommt später!

Veröffentlichung der Nintendo Switch-Version von Hogwarts Legacy war ursprünglich für Juli geplant. Der neue Termin ist im November 2023.

Hogwarts Legacy

Entwickler: Portkey-Games Publisher: Warner-Bros Genre: Rollenspiel Release: 10/02/2023

PlayStation

Xbox

Plattform(en):

Warner Bros. Games hat die Nintendo Switch-Version von Hogwarts Legacy erneut verzögert. Nach mehreren Release-Verschiebungen war ein Termin für den 25. Juli 2023 angekündigt worden, dieser kann nicht eingehalten werden, wie die Entwickler heute beteuerten.

Wann erscheint Hogwarts Legacy für Nintendo Switch? Der neue Release-Termin für das Open-World-Spiel ist der 14. November 2023 für die Nintendo-Konsole.

“Wir wissen, dass die Fans sich darauf freuen, auf Switch zu spielen, daher hat die Schaffung des bestmöglichen Erlebnisses für uns oberste Priorität”, so die Entwickler. “Vielen Dank für Ihre Geduld.”

Hogwarts Legacy äußert erfolgreich auf anderen Plattformen

Zuerst erschien der Titel im Harry Potter-Universum am 12. Februar 2023 für Windows PC, PS5 und Xbox Series X/S. Erst kürzlich, am 5. Mai, erschien Hogwarts Legacy für PS4 und Xbox One. Nur die Nintendo Switch-Version sollte später kommen. Immerhin konnte sich das Open-World-Rollenspiel über 12 Millionen Mal in den ersten 2 Wochen verkaufen. Zum PS4- und Xbox One-Release vermeldete Warner Bros. Games bereits mehr als 15 Millionen verkaufter Exemplare.

Worum geht es in Hogwarts Legacy?

In Hogwarts Legacy hast du die Chance haben, die ikonische Schule aus den Harry-Potter-Büchern und -Filmen zu erkunden. Als Spieler kannst du deinen eigenen Charakter erstellen, Attribute verbessern und verschiedene Klassen und Fähigkeiten erlernen, während du dich durch die Hexen- und Zauberer-Schule und die umliegenden Gebiete bewegst. Es ist sogar möglich einem Troll seine Keule ins Gesicht zu schlagen.

Etwas überraschend haben die Entwickler bereits bekanntgegeben, dass kein DLC für Hogwarts Legacy in Planung ist.

Hogwarts Legacy für Nintendo Switch erscheint also erst am 14. November 2023. Bisher ist der Titel für PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4 und Xbox One erschienen.