Hogwarts Legacy: Ich war in Azkaban!

Ich weiß nur nicht wie.

Also dass aktuell Hogwarts Legacy in nahezu allen Schlagzeilen zu finden ist, sollte niemanden überraschen die/der das Spiel auch selbst in den Händen hatte. Selbst nach Stunden und Stunden von Spielzeit, hat es noch Überraschungen parat und ganz neue Dinge die man entdecken soll. Nun entdeckte ich aber außerhalb des Spiels ein Detail, während ich mich mit meiner Frau über eine Quest unterhielt. Wir stellten fest, dass die Quest bei ihr völlig anders abgelaufen ist als bei mir. Ich war nämlich in Hogwarts Legacy im legendären Gefängnis Azkaban!

Hogwarts Legacy: Wie kam ich nach Azkaban? Liegt es am Haus?

Es handelt sich hierbei um eine der Haupt-Quests aus der Mainstory. Daher ist es für alle Spieler:innen unmöglich diese Quest nur zufällig abzuschließen. Und es ist auch jene Quest die man erledigen muss, bevor man erstmals auf einen Besen steigt und fliegen lernt. Damit ihr einen Orientierungspunkt habt. Über eben diese Quest unterhielt ich mich mit meiner Frau, um festzustellen, dass sie diese Quest in der Eulerei erhalten hatte und sie so in den verbotenen Wald kam. Während ich von einem Portrait nach Upper Hogsfield geschickt wurde um dann einen Trip ins legendäre Gefängnis Azkaban zu machen! JA! Ich war in Azkaban und hab Dementoren gesehen in Hogwarts Legacy!

Diese Aufgabe kommt noch im ersten Drittel der Hauptquestreihe und so saßen wir nun da, und fragten uns wie es zu so einem massiven Unterschied in den Quests kommen konnte. Und der einzige wirklich gravierende Unterschied zwischen unseren beiden Spiel-Läufen, sind unsere Häuser. Und dass meine Frau Professor Sharp angelogen hat. Aber sie ist im Haus Ravenclaw, während ich mich im grünen Gemeinschaftsraum von Hufflepuff breit gemacht habe. Denn Sharp hat mit dieser Quest nichts zu tun. Folglich kann es eigentlich nur daran liegen, wer von uns in welchem Haus ist. Was allerdings für mich die Frage aufwirft: “Warum schickt man einen Hufflepuff nach Azkaban?!”