Hogwarts Legacy auf Nintendo Switch: Day-One-Update ist größer, als das Spiel selbst

Hogwarts Legacy war eines der meistverkauften Videospiele des Jahres 2023. Bisher erschien es für Xbox Series X/S, PlayStation 5 (PS5), Windows PC, PlayStation 4 (PS4) und Xbox One. Fehlt nur noch die Nintendo Switch-Version von Hogwarts Legacy, die mit etwas Respektabstand in wenigen Wochen endlich da ist. Doch es gibt eine große Herausforderung für Switch-Spieler: das Day-One-Update ist riesig!

Hogwarts Legacy hat sich als ein Highlight in der Welt der Videospiele etabliert. Mit einer fesselnden Handlung, beeindruckender Grafik und der Möglichkeit, die Welt der Zauberer und Hexen zu erkunden, hat es die Herzen von Harry-Potter-Fans erobert. Obwohl es heuer einige starke Mitbewerber in Form von Starfield, Star Wars Jedi: Survivor und The Legends of Zelda: Tears of the Kingdom gab, bleibt Hogwarts Legacy das meistverkaufte Spiel des Jahres bis September 2023. Wahrscheinlich bis Call of Duty: Modern Warfare 3 erscheint, dass ebenfalls im November anrückt.

Hogwarts Legacy kommt am 14. November für die Nintendo Switch

Nintendo Switch-Besitzer dürfen sich auf ein ganz besonderes Abenteuer freuen, wenn Hogwarts Legacy im November auf ihrer Plattform erscheint. Ursprünglich sollte das Spiel im Sommer auf der Switch veröffentlicht werden, musste jedoch verschoben werden. Obwohl wir uns immer noch auf Gameplay und Leistung auf der Switch freuen, gibt es eine kleine Einschränkung, die die Vorfreude etwas dämpft. Das Spiel wird mit einem umfangreichen Day-One-Patch geliefert, der größer ist als das Spiel selbst.

Wie viel Speicherplatz benötigt Hogwarts Legacy? Die Nintendo Switch-Version von Hogwarts Legacy wird etwa 7 GB groß sein, was angesichts der begrenzten Speicherkapazität der Konsole beeindruckend ist. Wenn du die physische Version des Spiels erwirbst, wird der Großteil des Spiels auf der Switch-Cartridge enthalten sein. Allerdings wird es auch einen massiven 8-GB-Day-One-Patch geben, der die Gesamtgröße des Spiels auf beeindruckende 15 GB erhöht. Wenn du dich für zusätzliche Sprachpakete entscheidest, benötigst du weitere 1,5 GB pro Sprache, wie die offiziellen FAQ verraten. Dies bedeutet, dass du genügend Speicherplatz auf deiner Konsole oder deiner microSD-Karte haben musst, um das Spiel reibungslos genießen zu können.

Trotz dieser kleinen Hürde sind die Erwartungen an Hogwarts Legacy auf Nintendo Switch nach wie vor hoch. Es ist an der Zeit, deinen Zauberstab zu zücken und dich auf ein magisches Abenteuer vorzubereiten.