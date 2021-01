Hitman 3: Locations der Vorgänger zu spielen wird möglich sein

Hitman 3 wird im Januar 2021 für Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Stadia, Xbox One und Xbox Series X veröffentlicht. - (C) IO Interactive

Das neue Agentenabenteuer von IO Interactive steht vor der Tür. Schon vorab konnte das Studio Fans neugierig machen und begeistern. Nicht nur weil das Spiel größer wird als seine Vorgänger, sondern wegen einem Feature, dass bereits vorab angekündigt wurde. Es wird nämlich möglich sein, kostenlos die Locations beiden Vorgänger Spiele Hitman 1 und 2 im neuen Hitman 3 zu spielen. Sofern man die beiden Spiele besitzt. Das Feature ist derzeit noch immer in Arbeit, aber IO Interactive kommuniziert dies ganz offen.

Hitman 1 und 2 Locations in Hitman 3 laden für den PC noch nicht fertig

Auf der Konsolen Version heißt es, sei das Feature bereits fertig. Indem man über den Game Store von Hitman 2 den Access Pass kostenlos lädt, kann man auf die Dateien zugreifen, obwohl die Hitman 3 Disc eingelegt ist. So simpel scheint es zu funktionieren. In einem Tweet von IO Interactive werden aber PC Spieler um Geduld gebeten. Es wird noch daran gearbeitet, wie man dieses Feature auf dem PC zugänglich machen kann. Es scheint wohl etwas komplexer zu werden, auf PCs die Locations von Hitman 1 und 2 im neuen Hitman 3 zu spielen. Aber das Feature ist IOI sehr wichtig und es wird ehestmöglich nachgereicht.

Nachdem dies für PC Spieler wohl nun bedeutet, dass sie auf dieses Kern-Feature warten müssen. Wird ihnen dafür ein anderes Goodie angeboten. Besitzer von Hitman 1 dürfen sich kostenlos den Access Pass für die Hitman 1 Game of the Year Edition holen.

Eine sehr coole Geste von IO Interactive um die Wartezeit zu versüßen. Sobald das Feature fertig ist, werden die Locations von Hitman 1 und 2 spielbar in Hitman 3 und (so wurde angekündigt) mit neuen Erfolgen und Aufgaben gespickt werden. Es wird sich also allemal lohnen die alten Level nochmal zu spielen. Seid ihr Hitman Fan der ersten Stunde? Oder werdet ihr zum neuen Teil erst einsteigen? Schreibt es uns in die Kommentare und auch die Gründe wären interessant.

Der Titel erscheint am 20.01.2021 auf PC, Xbox, PlayStation und Nintendo Switch. Das Action-Spiel, Hitman 3, von IO Interactive, erhaltet ihr bereits zu einem Preis von 49,95 €.