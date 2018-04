Warner Bros. Interactive Entertainment und der unabhängige Entwickler IO Interactive geben heute ein weltweites Veröffentlichungs- und Vertriebsabkommen für das Videospiel HITMAN bekannt.

Im Rahmen dieses Abkommens wird Warner Bros. Interactive Entertainment das Spiel HITMAN: Definitive Edition veröffentlichen, das ab dem 17. Mai 2018 für PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One X und Xbox One im Einzelhandel erhältlich sein wird.

HITMAN: Definitive Edition enthält neue Ingame-Verkleidungen für Agent 47, die von klassischen IO-Interactive-Titeln – Freedom Fighters, Kane & Lynch und Mini Ninjas – inspiriert sind und das 20-jährige Jubiläum des dänischen Studios feiern. Hinzu kommen sämtliche bisher veröffentlichten Inhalte sowie Spiel-Updates aus der ersten Saison von HITMAN.

„Es ist uns ein großes Vergnügen, mit IO Interactive zusammenzuarbeiten, einem talentierten Studio, das seit vielen Jahren die unverwechselbaren HITMAN-Spiele produziert“, sagte David Haddad, President, Warner Bros. Interactive Entertainment. „Die leidenschaftliche, weltweite HITMAN-Community hat die Rückkehr der Serie sehr begrüßt, und wir können es kaum erwarten, die HITMAN: Definitive Edition nächsten Monat zu den Fans und Spielern zu bringen.“„Es ist uns ein Ver

gnügen mit Warner Bros. Interactive Entertainment an HITMAN zu arbeiten und zusammen HITMAN: Definitve Edition für neue Spieler zu veröffentlichen“, sagt Hakan Abrak, CEO IO Interactive. „Mit einem Partner wie Warner Bros. Interactive Entertainment zusammenzuarbeiten bedeutet, dass sich das Studio darauf konzentrieren kann, was es am besten kann – nämlich Spiele zu entwickeln.“