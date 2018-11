Publisher Warner Bros. und Entwickler IO Interactive haben den HITMAN Perfected-Trailer veröffentlicht, welcher eine 360°-Betrachtung zahlreicher neuer Funktionen, Spiemodi, Verbesserungen und Inhalte zu HITMAN 2 bietet.

Das Game bringt insgesamt sechs Schauplätze: Miami, Kolumbien, Hawke’s Bay, Mumbai, Whittleton Creek und die geheimnisvolle Insel Sgàil, die allesamt verschiedene Pfade zum Erforschen, eine unerreichte Spieltiefe sowie zahllose interaktive Möglichkeiten bieten.

Erstmals in der Serie gibt es eine Multiplayer-Herausforderung. Im „Ghost Mode“, ein 1v1-Online-Bewerb, und in Sniper Assassin, einem kooperativen Modus, kann man gegenseitig oder gemeinsam HITMAN 2 spielen. Zudem wird HITMAN 2 eine Reihe verschiedener Updates und Verbesserungen bringen, wie die überarbeitete Kampf-KI, die brandneuen Minikarten, den Sicherheitskamera-Raster, Bild-in-Bild-Wiederholungen, zahlreiche neue Werkzeuge, den strategischen Einsatz von Spiegeln, die Fähigkeit, sich in einer Menge oder in der Natur zu verbergen, die Rückkehr des beliebten Aktenkoffers und vieles mehr!

HITMAN 2 erscheint am 13. November für PS4, Xbox One und PC.

