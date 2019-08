Auf Twitter zeigt der Produzent Hideo Kojima neue Bilder von Death Stranding. Dass diese so schön aussehen ist Guerrilla Games’ Decima Engine zu verdanken.

Viel zu sehen ist in den Bildern leider nicht. Wir sehen den Protagonisten Sam Bridges wie er zur Hälfte eingedeckt im Schnee sitzt. Er trägt einen dicken Tarnanzug und es scheint als würde er sich nach vorne Bewegen. Auch die Geste die Sam mit seinen Händen macht ist nicht unüblich, immerhin dürfte es ziemlich kalt sein. Interessant ist auch der „Aufstehen“-Befehl den wir in blau in Japanisch sehen.

It’s mid of summer but here is very cold.👍🌈🦀🐋🐟🐬☔️💀👶✋ pic.twitter.com/6QyAFV83bQ — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) 15. August 2019

Die interessanten Details im zweiten Bild sind nicht so leicht zu erkennen. Wir sehen einen schönen Himmel mit einigen Wolken. Im Hintergrund fällt der schneebedeckte Berg auf und wir bewegen uns anscheinend auf einem der schwarzen Strände. Sam scheint mit schwarzem Schleim beschmiert zu sein.

Death Stranding erscheint am 8. November dieses Jahres.